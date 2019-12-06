На поезда по Крымскому мосту продали почти 42 тысячи билетов

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Около 42 тысяч билетов уже продано на пассажирские поезда, которые в декабре начнут движение по Около 42 тысяч билетов уже продано на пассажирские поезда, которые в декабре начнут движение по мосту через Керченский пролив , сообщила пресс-служба Крымской железной дороги (КЖД).

Продажа билетов на поезда, которые поедут с материковой России на полуостров и обратно, стартовала 8 ноября.

"С момента начала реализации продано 41 800 билетов", - говорится в сообщении КЖД.

Ранее железнодорожники сообщили, что подавляющее большинство билетов на первые поезда по Крымскому мосту уже продано.