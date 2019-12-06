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На поезда по Крымскому мосту продали почти 42 тысячи билетов
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РИА Новости

На поезда по Крымскому мосту продали почти 42 тысячи билетов

15:19 06.12.2019 (обновлено: 16:02 06.12.2019)
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© Фото : страница инфоцентра "Крымский мост" во ВКонтактеКрымский мост
Крымский мост
© Фото : страница инфоцентра "Крымский мост" во ВКонтакте
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Около 42 тысяч билетов уже продано на пассажирские поезда, которые в декабре начнут движение по мосту через Керченский пролив, сообщила пресс-служба Крымской железной дороги (КЖД).
Продажа билетов на поезда, которые поедут с материковой России на полуостров и обратно, стартовала 8 ноября.
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"С момента начала реализации продано 41 800 билетов", - говорится в сообщении КЖД.
Ранее железнодорожники сообщили, что подавляющее большинство билетов на первые поезда по Крымскому мосту уже продано.
Первый поезд в Крым поедет из Петербурга 23 декабря (№7/8). Еще четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут курсировать из Москвы до Симферополя и обратно (№27/28), старт движения запланирован на 24 декабря. Поезда из Москвы до Севастополя через Симферополь начнут ходить весной 2020 года.
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