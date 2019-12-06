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Религия и мировоззрение
2019-12-06T15:15+0300
https://ria.ru/20191206/1562062154.html
В РПЦ призвали модернизировать областные архивы
https://cdn22.img.ria.ru/images/156206/22/1562062290_0:316:3072:2044_1036x0_80_0_0_a4323a58cc5207cbdbd303a742528f31.jpg
РИА Новости

В РПЦ призвали модернизировать областные архивы

15:10 06.12.2019 (обновлено: 15:15 06.12.2019)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПредседатель Издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Председатель Издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Необходимо модернизировать областные архивы и создать нормальные условия для хранения документов, заявил в пятницу председатель Издательского совета Русской православной церкви митрополит Калужский и Боровский Климент на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Отвечая на вопрос, как в Церкви относятся к тому, что в запасниках институтов и архивов находятся запечатанные в прошлых веках коробки, которые даже не исследованы, владыка Климент сказал, что "это проблема всей архивной службы".
"Не только церковные архивы лежат неразобранные. Это проблема всей архивной службы в стране. У нас даже есть областные архивы, которые работают по принципам прошлого века. Их надо модернизировать, надо создать нормальные условия для хранения документов – это большая работа для всего государства и архивной службы", - сказал митрополит Климент.
Он также отметил, что в РПЦ ведут активную работу по возращению архивов, изъятых в советское время. "После 1917 года у Церкви изъяли все документы: библиотеки, приходские, монастырские и епархиальные архивы. Мы ведем работу с архивными институтами, с историческим архивом в Санкт-Петербурге, архивом древних актов в Москве, с архивами в регионах", - сказал митрополит Климент.
По его словам, оригиналы документов не отдают, но делают копии, и (в Церкви – ред.) создают у себя как бы архивный фонд. "Потому что по закону архивные документы не возвращаются. Они являются собственностью государства и хранятся в государственных хранилищах", - пояснил митрополит.
Он отметил, что "работа ведется точечно": например, восстанавливают свои архивы Александро-Невская лавра, Троице-Сергиева лавра, Оптина пустынь.
"В регионах епархии также работают с местными архивами, но не все сразу можно восстановить, а по конкретному монастырю, храму. Так мы формируем заново архивный фонд Церкви", - подытожил владыка.
На пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" также были представлены победители конкурса "Просвещение через книгу", который проводит Издательский совет Русской Православной Церкви.
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27 сентября, 04:5680 лет с начала Второй мировой войны
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Религия и мировоззрениеРоссия сегодняРусская православная церковьМоскваСанкт-ПетербургПросвещение
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