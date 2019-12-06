В РПЦ призвали модернизировать областные архивы

Председатель Издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Необходимо модернизировать областные архивы и создать нормальные условия для хранения документов, заявил в пятницу председатель Издательского совета Русской православной церкви Необходимо модернизировать областные архивы и создать нормальные условия для хранения документов, заявил в пятницу председатель Издательского совета Русской православной церкви митрополит Калужский и Боровский Климент на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Отвечая на вопрос, как в Церкви относятся к тому, что в запасниках институтов и архивов находятся запечатанные в прошлых веках коробки, которые даже не исследованы, владыка Климент сказал, что "это проблема всей архивной службы".

"Не только церковные архивы лежат неразобранные. Это проблема всей архивной службы в стране. У нас даже есть областные архивы, которые работают по принципам прошлого века. Их надо модернизировать, надо создать нормальные условия для хранения документов – это большая работа для всего государства и архивной службы", - сказал митрополит Климент.

Он также отметил, что в РПЦ ведут активную работу по возращению архивов, изъятых в советское время. "После 1917 года у Церкви изъяли все документы: библиотеки, приходские, монастырские и епархиальные архивы. Мы ведем работу с архивными институтами, с историческим архивом в Санкт-Петербурге, архивом древних актов в Москве, с архивами в регионах", - сказал митрополит Климент.

По его словам, оригиналы документов не отдают, но делают копии, и (в Церкви – ред.) создают у себя как бы архивный фонд. "Потому что по закону архивные документы не возвращаются. Они являются собственностью государства и хранятся в государственных хранилищах", - пояснил митрополит.

Он отметил, что "работа ведется точечно": например, восстанавливают свои архивы Александро-Невская лавра, Троице-Сергиева лавра, Оптина пустынь.

"В регионах епархии также работают с местными архивами, но не все сразу можно восстановить, а по конкретному монастырю, храму. Так мы формируем заново архивный фонд Церкви", - подытожил владыка.