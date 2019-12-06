Силовики более 50 раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

Политик: Украину ведет в пропасть не только конфликт в Донбассе Депутат Рады Вадим Рабинович считает, что открытие рынка земли и конфликт на Донбассе уничтожат Украину. В эфире радио Sputnik президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко высказал свой взгляд на ситуацию.