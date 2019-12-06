Силовики более 50 раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 6 дек – РИА Новости. Украинские силовики более 50 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, сообщил в пятницу заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Ранее в ДНР сообщили, что на предыдущей неделе украинские силовики 63 раза нарушили перемирие в Донбассе.
"За неделю вооруженные формирования Украины 53 раза нарушили режим прекращения огня. По районам 19 населенных пунктов республики противник выпустил 41 мину калибрами 120 и 82 миллиметра и 71 гранату, произвел 15 выстрелов из вооружения БМП, а также активно применял стрелковое оружие", - сказал Басурин.
Он отметил, что украинские силовики применяют комплексы радиоэлектронной борьбы у линии соприкосновения в Донбассе, в том числе в районе участка разведения сил "Петровское-Богдановка", для подавления сигнала беспилотников ОБСЕ.
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