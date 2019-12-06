Курорт "Роза Хутор" откроет горнолыжный сезон на неделю раньше

СОЧИ, 6 дек – РИА Новости. "Роза Хутор" в Сочи откроет горнолыжный сезон 13 декабря, на неделю раньше запланированного, благодаря хорошей погоде и обилию снега, сообщает курорт.
Ранее сообщалось, что курорт планирует первым из трех в Сочи открыть горнолыжный сезон 20 декабря. Однако в горах установилась благоприятная погода, выпало много снега, и первым открыл в пятницу свои трассы для лыжников и сноубордистов курорт "Красная Поляна". Теперь к радости любителей экстремального отдыха на неделю раньше стартует сезон и на другом курорте.
"В связи с благоприятными погодными условиями "Роза Хутор" принял решение открыть сезон катания уже 13 декабря. В течение недели - до 19 декабря – на курорте будет действовать спецтариф "Первый снег" на ски-пассы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что праздник, посвященный открытию сезона, - День "Роза Хутор" - пройдет, как и планировалось, 21 декабря. Гостей курорта ждет яркая развлекательная программа. По традиции торжество откроет действующий бургомистр "Роза Хутор", известная спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева. На главной сцене курорта, на площади Роза, пройдет выступление "Саксофонистов Санта-Клаусов", барабанное шоу, показ "горнолыжной моды". Интерактивная часть праздника включит танцевальный флешмоб. Вечером состоится открытый концерт популярной группы Burito, который завершится праздничным салютом.
"За летние и осенние месяцы на курорте проведены работы по улучшению горнолыжной зоны, а специальные программы "Рассвет на трассе" с 06:30, "Раннее открытие" с 07:30, "Катание под звездами" с 19:00 до 23:00 обеспечат гостям самый длинный в течение дня период катания среди всех горных курортов Сочи", - говорится в сообщении.