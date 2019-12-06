Курорт "Роза Хутор" откроет горнолыжный сезон на неделю раньше

Ранее сообщалось, что курорт планирует первым из трех в Сочи открыть горнолыжный сезон 20 декабря. Однако в горах установилась благоприятная погода, выпало много снега, и первым открыл в пятницу свои трассы для лыжников и сноубордистов курорт "Красная Поляна". Теперь к радости любителей экстремального отдыха на неделю раньше стартует сезон и на другом курорте.