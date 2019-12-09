За снегом — в Сочи: старт зимнего сезона на курорте "Красная Поляна"

Курорт "Красная Поляна" первым распахнул двери для лыжников и сноубордистов.
Курорт "Красная Поляна" первым распахнул двери для лыжников и сноубордистов.
Зимний сезон начался здесь 6 декабря.
Церемонию открытия провели на высоте более двух тысяч метров.
Церемонию открытия провели на высоте более двух тысяч метров.
Примеру "Красной Поляны" последовали и другие сочинские курорты.
Примеру "Красной Поляны" последовали и другие сочинские курорты.
С 7 декабря начались тестовые катания на трассах горно-туристического центра "Газпром".
С 7 декабря начались тестовые катания на трассах горно-туристического центра "Газпром".
"Роза Хутор" тоже откроет сезон за неделю до запланированного срока — 13 декабря вместо 20-го.
"Роза Хутор" тоже откроет сезон за неделю до запланированного срока — 13 декабря вместо 20-го.
В Сочи в конце ноября похолодало, в горах выпало много снега.
В Сочи в конце ноября похолодало, в горах выпало много снега.
Это позволило горнолыжному сезону стартовать раньше привычной середины декабря.
Это позволило горнолыжному сезону стартовать раньше привычной середины декабря.
В этом сезоне на курортах Красной Поляны заработает единый ски-пасс — билет, по которому можно кататься на всех трассах.
В этом сезоне на курортах Красной Поляны заработает единый ски-пасс — билет, по которому можно кататься на всех трассах.
Сочинские горнолыжные курорты очень популярны у любителей активного отдыха.
Сочинские горнолыжные курорты очень популярны у любителей активного отдыха.
Наибольший поток туристов ожидается в Сочи в дни новогодних праздников.
Наибольший поток туристов ожидается в Сочи в дни новогодних праздников.
Отдыхающие выходят из кабинки канатной дороги на горнолыжном склоне во время открытия сезона на курорте "Горки Город" в Сочи.
Отдыхающие выходят из кабинки канатной дороги на горнолыжном склоне во время открытия сезона на курорте "Горки Город" в Сочи.