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За снегом — в Сочи: старт зимнего сезона на курорте "Красная Поляна"
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РИА Новости

За снегом — в Сочи: старт зимнего сезона на курорте "Красная Поляна"

12:32 09.12.2019 (обновлено: 12:48 09.12.2019)
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В Сочи торжественно открыли горнолыжный сезон. Праздник любителей активного отдыха — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Курорт "Красная Поляна" первым распахнул двери для лыжников и сноубордистов.

Отдыхающий на горнолыжном склоне во время открытия сезона на горном курорте Горки Город на территории Красной Поляны
1 из 12

Курорт "Красная Поляна" первым распахнул двери для лыжников и сноубордистов.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Зимний сезон начался здесь 6 декабря.

Отдыхающие катаются на горнолыжном склоне во время открытия сезона на горном курорте Горки Город на территории Красной Поляны
2 из 12

Зимний сезон начался здесь 6 декабря.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Церемонию открытия провели на высоте более двух тысяч метров.

Отдыхающие на подъемнике на горнолыжном склоне во время открытия сезона на горном курорте Горки Город на территории Красной Поляны
3 из 12

Церемонию открытия провели на высоте более двух тысяч метров.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Примеру "Красной Поляны" последовали и другие сочинские курорты.

Отдыхающие на горнолыжном склоне во время открытия сезона на горном курорте Горки Город на территории Красной Поляны
4 из 12

Примеру "Красной Поляны" последовали и другие сочинские курорты.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

С 7 декабря начались тестовые катания на трассах горно-туристического центра "Газпром".

Открытие сезона на горном курорте Горки Город на территории Красной Поляны
5 из 12

С 7 декабря начались тестовые катания на трассах горно-туристического центра "Газпром".

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

"Роза Хутор" тоже откроет сезон за неделю до запланированного срока — 13 декабря вместо 20-го.

Отдыхающий катается на горнолыжном склоне во время открытия сезона на горном курорте Горки Город на территории Красной Поляны
6 из 12

"Роза Хутор" тоже откроет сезон за неделю до запланированного срока — 13 декабря вместо 20-го.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

В Сочи в конце ноября похолодало, в горах выпало много снега.

Отдыхающие на горнолыжном склоне во время открытия сезона на горном курорте Горки Город на территории Красной Поляны
7 из 12

В Сочи в конце ноября похолодало, в горах выпало много снега.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Это позволило горнолыжному сезону стартовать раньше привычной середины декабря.

Открытие сезона на горном курорте Горки Город на территории Красной Поляны
8 из 12

Это позволило горнолыжному сезону стартовать раньше привычной середины декабря.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

В этом сезоне на курортах Красной Поляны заработает единый ски-пасс — билет, по которому можно кататься на всех трассах.

Отдыхающая на горнолыжном склоне во время открытия сезона на горном курорте Горки Город на территории Красной Поляны
9 из 12

В этом сезоне на курортах Красной Поляны заработает единый ски-пасс — билет, по которому можно кататься на всех трассах.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Сочинские горнолыжные курорты очень популярны у любителей активного отдыха.

Отдыхающий катается на горнолыжном склоне во время открытия сезона на горном курорте Горки Город на территории Красной Поляны
10 из 12

Сочинские горнолыжные курорты очень популярны у любителей активного отдыха.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Наибольший поток туристов ожидается в Сочи в дни новогодних праздников.

Отдыхающий на подъемнике на горнолыжном склоне во время открытия сезона на горном курорте Горки Город на территории Красной Поляны
11 из 12

Наибольший поток туристов ожидается в Сочи в дни новогодних праздников.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Отдыхающие выходят из кабинки канатной дороги на горнолыжном склоне во время открытия сезона на курорте "Горки Город" в Сочи.

Отдыхающие выходят из кабинки канатной дороги на горнолыжном склоне во время открытия сезона на горном курорте Горки Город на территории Красной Поляны
12 из 12

Отдыхающие выходят из кабинки канатной дороги на горнолыжном склоне во время открытия сезона на курорте "Горки Город" в Сочи.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
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Новый год—2020Красная ПолянаСочиФото
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