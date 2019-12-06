Комиссия СЕ: вопрос Крыма не должен влиять на полномочия делегации РФ

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Венецианская комиссия Венецианская комиссия Совета Европы , которая является консультативным органом по конституционному праву, представила отчет, где указала, что обязательство ПАСЕ не признавать воссоединение Крыма Россией не должно влиять на восстановленные недавно полномочия российской делегации в Ассамблее.

"Обязательство Парламентской ассамблеи признавать присоединение Крыма аннексией не ведет к непризнанию полномочий делегаций государства, осуществившего аннексию", - указывается в нем.

Делегация РФ вернулась в ПАСЕ с полным восстановлением полномочий в июне 2019 года. В апреле 2014 года она была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений.

В тексте комиссии указывается, что отчет был подготовлен по запросу регламентного Комитета ПАСЕ в конце июня 2019 года в контексте оспаривания полномочий российской делегации в ПАСЕ по процедурным основаниям. Комиссия подчеркивает, что "полномочия остаются оспариваемыми до открытия сессии ПАСЕ 2020 года, когда все государства-члены, включая Россию, должны будут представить списки своих новых делегаций".

Все жалобы и оспаривания полномочий обычно не рассматриваются без мнения Комиссии. С наличием экспертного мнения парламентарии могут вернутся к этому вопросу в январе 2020.

В отчете комиссии отмечается, что "в соответствии с международным правом существует четкое обязательство для всех государств, а также для международных организаций, включая Совет Европы, не признавать аннексию, прямо или косвенно".

"Обязательство Парламентской ассамблеи Совета Европы не признавать косвенно аннексию оказывает влияние на проверку полномочий делегации аннексирующего государства. При принятии решения о ратификации или отказе в полномочиях делегации, состоящей из депутатов, избранных в общенациональном округе, включающем территорию, которая не признана на международном уровне как часть аннексирующего государства, влияние включения аннексированной территории на окончательные результаты выборов должны быть рассмотрены с учетом принципа пропорциональности", - говорится в отчете экспертов.

При этом эксперты указывают, что "другие варианты должны быть возможны". Они отмечают, что "ПАСЕ может рассмотреть вопрос об увеличении диапазона таких вариантов на будущее".