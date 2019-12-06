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Избрание Трампа ухудшило отношения с РФ, заявил американский историк
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РИА Новости

Избрание Трампа ухудшило отношения с РФ, заявил американский историк

14:55 06.12.2019 (обновлено: 16:52 06.12.2019)
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© Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Известный американский историк Питер Кузник считает, что оказался прав, когда предупреждал еще во время президентской кампании в США, что избрание Дональда Трампа больше навредит, чем поможет отношениям с Россией.

"Во время президентской кампании почти все мои российские друзья и коллеги поддерживали Дональда Трампа. Но я предупреждал их, что Трамп не будет хорошим вариантом для России, что ситуация между странами ухудшится. Я думаю, что с момента его избрания ситуация только ухудшилась", - сказал Кузник РИА Новости в Брюсселе.

По его словам, странам "нужно снижать напряженность, работать вместе по вопросам борьбы с терроризмом, по вопросам разоружения". "Есть, несомненно, вопросы, по которым мы должны работать вместе, это, например, экономическое развитие", - добавил он.
Трамп вступил в должность президента США 20 января 2017 года.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном, однако с американской стороны следуют лишь отрицательные сигналы. По его словам, несмотря на многократно подтвержденные президентом США намерения нормализовать отношения с Россией, "на практическом уровне ничего позитивного не происходит".
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
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Питер КузникДональд ТрампРоссияСШАВ мире
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