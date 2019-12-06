Избрание Трампа ухудшило отношения с РФ, заявил американский историк

"Во время президентской кампании почти все мои российские друзья и коллеги поддерживали Дональда Трампа. Но я предупреждал их, что Трамп не будет хорошим вариантом для России, что ситуация между странами ухудшится. Я думаю, что с момента его избрания ситуация только ухудшилась", - сказал Кузник РИА Новости в Брюсселе.