Депутат Госдумы приветствовал условное наказание для Егора Жукова

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы, писатель Депутат Госдумы, писатель Сергей Шаргунов приветствует условное наказание для студента ВШЭ Егора Жукова , считает, что для реального срока оснований не было.

Кунцевский суд Москвы в пятницу приговорил Жукова по обвинению в призывах к экстремизму в роликах на YouTube к 3 годам условно, а также лишил его права "заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет", сроком на два года.

"Я рад, что молодой человек освобожден. Я читал его последнее слово и знаком с его высказываниями. Не считаю, что там были основания для реального срока", - сказал Шаргунов РИА Новости.

Другой депутат Госдумы, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный (ЕР), комментируя приговор Жукову, призвал дождаться апелляции, поскольку приговор ещё не вступил в законную силу и может быть оспорен.

"Как я уже услышал, такое решение (суда) будет оспариваться, скорее всего, в апелляционной инстанции. Дождемся этого решения, оно ещё не вступило в законную силу и может быть оспорено в вышестоящей инстанции", - заявил Выборный РИА Новости.

Он также ответил на вопрос, есть ли у правоохранительных органов ресурс, позволяющий отслеживать запрет для студента администрировать сайты в сети.

"Такая возможность (проверять) есть и в органах внутренних дел, и в ФСБ и других органах исполнительной власти. По всей видимости, те материалы, которые представлены в суд, по мнению органов правопорядка, следствия, они были достаточны", - отметил депутат.

Жуков - студент четвертого курса факультета социальных наук и видеоблогер. Он был арестован в начале августа по обвинению в организации беспорядков 27 июля в Москве. Позже преследование по этому делу было прекращено, студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале. Также суд выпустил его из следственного изолятора и отправил под домашний арест.

В сентябре Росфинмониторинг внёс Жукова в перечень экстремистов и террористов. На сайте службы указано, что он был включен в перечень физических лиц, "в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму".