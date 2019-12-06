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Депутат Госдумы приветствовал условное наказание для Егора Жукова
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РИА Новости

Депутат Госдумы приветствовал условное наказание для Егора Жукова

14:54 06.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДепутат Госдумы, писатель Сергей Шаргунов
Депутат Госдумы, писатель Сергей Шаргунов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Депутат Госдумы, писатель Сергей Шаргунов. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы, писатель Сергей Шаргунов приветствует условное наказание для студента ВШЭ Егора Жукова, считает, что для реального срока оснований не было.
Кунцевский суд Москвы в пятницу приговорил Жукова по обвинению в призывах к экстремизму в роликах на YouTube к 3 годам условно, а также лишил его права "заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет", сроком на два года.
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"Я рад, что молодой человек освобожден. Я читал его последнее слово и знаком с его высказываниями. Не считаю, что там были основания для реального срока", - сказал Шаргунов РИА Новости.
Другой депутат Госдумы, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный (ЕР), комментируя приговор Жукову, призвал дождаться апелляции, поскольку приговор ещё не вступил в законную силу и может быть оспорен.
"Как я уже услышал, такое решение (суда) будет оспариваться, скорее всего, в апелляционной инстанции. Дождемся этого решения, оно ещё не вступило в законную силу и может быть оспорено в вышестоящей инстанции", - заявил Выборный РИА Новости.
Он также ответил на вопрос, есть ли у правоохранительных органов ресурс, позволяющий отслеживать запрет для студента администрировать сайты в сети.
"Такая возможность (проверять) есть и в органах внутренних дел, и в ФСБ и других органах исполнительной власти. По всей видимости, те материалы, которые представлены в суд, по мнению органов правопорядка, следствия, они были достаточны", - отметил депутат.
Блогер Егор Жуков у здания Кунцевского суда
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Жуков - студент четвертого курса факультета социальных наук и видеоблогер. Он был арестован в начале августа по обвинению в организации беспорядков 27 июля в Москве. Позже преследование по этому делу было прекращено, студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале. Также суд выпустил его из следственного изолятора и отправил под домашний арест.
В сентябре Росфинмониторинг внёс Жукова в перечень экстремистов и террористов. На сайте службы указано, что он был включен в перечень физических лиц, "в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму".
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты были осуждены, с ряда других обвинения сняли.
Блогер Егор Жуков у здания Кунцевского суда
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Дело Егора ЖуковаЕгор ЖуковАнатолий ВыборныйСергей ШаргуновГосдума РФМоскваОбщество
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