РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-06T14:53+0300
https://ria.ru/20191206/1562061130.html
Матвиенко призвала ускорить разработку проекта о запрете клеток в суде
https://cdn24.img.ria.ru/images/155292/53/1552925344_0:0:3074:1729_1036x0_80_0_0_c9521b4025789351367a04d850b27cd4.jpg
РИА Новости

Матвиенко призвала ускорить разработку проекта о запрете клеток в суде

14:53 06.12.2019
98
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Совету Федерации необходимо продолжить работу над законопроектом, запрещающим так называемые "клетки" в залах судебных заседаний, добиваться скорейшего внесения документа в Госдуму и его принятия, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минюсту, МВД и Минфину России дополнительно проработать вопрос об установлении запрета на использование в залах судебных заседаний защитных кабин для помещения в них подозреваемых, обвиняемых, подсудимых. Правительство в свою очередь предложило уточнить разработанный Советом Федерации законопроект о запрете так называемых "клеток" в залах судебных заседаний и регламентировать категории подозреваемых, которые все же могут быть в них помещены.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ. 10 апреля 2019
26 сентября, 17:17
Москалькова поддержала позицию правительства об отмене клеток в судах
"Прошу наш профильный комитет по конституционному законодательству и государственному строительству в тесном контакте с Минюстом, МВД, всеми ответственными ведомствами продолжать эту работу. Ускорить внесение в Госдуму и его принятие, не выхолостив его суть", - заявила Матвиенко на совещании со статс-секретарями.
Она напомнила, что в этом году на этот документ был получен положительный отзыв правительства.
"Это позитивный сигнал для дальнейшей либерализации отечественного уголовно-процессуального права", - сказала спикер.
При этом Матвиенко указала на то, что законопроектом пытаются воспользоваться ряд министерств для получения выгоды для себя.
"Некоторые министерства под эту сурдинку хотят улучшить свое финансовое положение, повысить зарплаты, расширить количество кадров, решить другие вопросы. Но это не тот случай", - подчеркнула она.
Клетка для обвиняемых в зале суда
18 июня, 17:37
Приставы были в шоке от проекта отмены клеток в судах, заявили в УФССП
000035
Обсудить 3
Дмитрий МедведевВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФГосдума РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Бурый медведь
В Тверской области лося, лису и семерых медведей убило током
Люди сдают теоретические экзамены по правилам дорожного движения в отделении ГИБДД в Москве
ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права
Глава компании Нафтогаз Украина Андрей Коболев во время пресс-конференции в Киеве
На Украине заявили о взыскании с "Газпрома" 2,1 миллиарда долларов
Такси
В Москве таксист изнасиловал уснувшую пассажирку, сообщили СМИ
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
Час расплаты: под США задымилась долговая бомба
Виктор Шеймов
В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ
На месте преступления в Ишеевке
"Никто не ожидал": ульяновские врачи пойдут под суд вместо убийцы
Ракета Falcon 9 на военно-воздушной станции мыса Канаверал
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с кораблем Dragon
Снимок экрана видео блога Егора Жукова
В Москве суд огласит приговор Егору Жукову по делу об экстремизме
Банковская карта международной платежной системы MasterCard
В Сбербанке рассказали о популярных схемах кражи денег с карт
Президент РФ Владимир Путин
Путин надеется, что Россия и Украина найдут приемлемые решения по газу
Олег Салагай
В Минздраве призвали запретить некурительный табак
Максим Покровский и группа Ногу свело выступает на фестивале НочлежкаFest в Петербурге. Фото с места события
Лидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"
Военный конвой США в Сирии
В Сирии сообщили о нападении неизвестных на американскую военную базу
Александр Жуков
В Госдуме ожидают внесения новой редакции КоАП в весеннюю сессию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:05Синод: УПЦ не движется к "самоизоляции", а отстаивает каноны
17:04Минобороны испытало спутник-инспектор
17:04Синод УПЦ поддержал инициативу по Всеправославному совещанию
17:02В Вене завершилось заседание комиссии по выполнению СВПД
16:59Павлиашвили дал совет Паулсу после слов о российской публике
16:56Патриарх: власти помогут восстановить в Москве подворье Церкви Америки
16:56Путин на встрече с бизнесменами из Германии перешел на немецкий язык
16:55Глава МИД Италии назвал темы прошедших переговоров с Лавровым
16:55На Эльбрусе 14 декабря официально откроется горнолыжный сезон
16:53Посольство Ирана сообщило, когда "Росатом" возобновит работы в Фордо
16:52СМИ: число погибших при взрыве газа в Словакии выросло до четырех
16:51Умер отравившийся "Кротом" преподаватель МГУ
16:49Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до трех человек
16:48Во Флориде на авиабазе ВМС США произошла стрельба
16:47Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла
16:47Лавров обсудил с Педерсеном работу конституционного комитета по Сирии
16:45Глава МИД Египта отказался говорить о давлении США из-за Су-35
16:44Матвиенко возмутилась выращиванием овощей в России из импортных семян
16:44В МЧС сообщили об обрушении кровли горящего в Екатеринбурге здания
16:42Лавров встретился с главой МИД Израиля
Лента новостейМолния