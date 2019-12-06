Матвиенко призвала ускорить разработку проекта о запрете клеток в суде

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Совету Федерации необходимо продолжить работу над законопроектом, запрещающим так называемые "клетки" в залах судебных заседаний, добиваться скорейшего внесения документа в Госдуму и его принятия, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минюсту, МВД и Минфину России дополнительно проработать вопрос об установлении запрета на использование в залах судебных заседаний защитных кабин для помещения в них подозреваемых, обвиняемых, подсудимых. Правительство в свою очередь предложило уточнить разработанный Советом Федерации законопроект о запрете так называемых "клеток" в залах судебных заседаний и регламентировать категории подозреваемых, которые все же могут быть в них помещены.
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"Прошу наш профильный комитет по конституционному законодательству и государственному строительству в тесном контакте с Минюстом, МВД, всеми ответственными ведомствами продолжать эту работу. Ускорить внесение в Госдуму и его принятие, не выхолостив его суть", - заявила Матвиенко на совещании со статс-секретарями.
Она напомнила, что в этом году на этот документ был получен положительный отзыв правительства.
"Это позитивный сигнал для дальнейшей либерализации отечественного уголовно-процессуального права", - сказала спикер.
При этом Матвиенко указала на то, что законопроектом пытаются воспользоваться ряд министерств для получения выгоды для себя.
"Некоторые министерства под эту сурдинку хотят улучшить свое финансовое положение, повысить зарплаты, расширить количество кадров, решить другие вопросы. Но это не тот случай", - подчеркнула она.