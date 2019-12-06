Матвиенко призвала ускорить разработку проекта о запрете клеток в суде

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минюсту, МВД и Минфину России дополнительно проработать вопрос об установлении запрета на использование в залах судебных заседаний защитных кабин для помещения в них подозреваемых, обвиняемых, подсудимых. Правительство в свою очередь предложило уточнить разработанный Советом Федерации законопроект о запрете так называемых "клеток" в залах судебных заседаний и регламентировать категории подозреваемых, которые все же могут быть в них помещены.