РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-06T14:42+0300
https://ria.ru/20191206/1562060603.html
В ГД обсудили идею ввести уголовную ответственность за киберсталкинг
https://cdn24.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_401:0:3564:1779_1036x0_80_0_0_62e5dfc274e29dadbd59986ab9691a6a.jpg
РИА Новости

В ГД обсудили идею ввести уголовную ответственность за киберсталкинг

14:42 06.12.2019
132
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. За назойливое преследование в интернете может появиться уголовная ответственность, такое предложение содержится в проекте резолюции по итогам заседания круглого стола по вопросу противодействия киберсталкингу, который предложат на рассмотрение председателю Госдумы Вячеславу Володину.
В пятницу в Госдуме прошло заседание круглого стола, участники которого обсудили проблему назойливого преследования в сети - так называемый киберсталкинг. В мероприятии приняли участие депутаты от фракции "Единая Россия", представители правоохранительных органов, а также жертвы подобных преследований.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
12 ноября, 14:46
В Совфеде поддержали идею разработки программы по борьбе с кибербуллингом
"Учитывая изложенное, участники круглого стола единодушно отмечают необходимость разработки комплекса правовых норм, направленных на предупреждение преследований, максимально оперативную защиту граждан от преследований, а также установление ответственности за преследования в информационно-телекоммуникационных сетях, в общественных, частных и иных местах; полагают, что указанный комплекс правовых норм с учетом специфики предмета регулирования наиболее оптимально изложить в форме отдельного федерального закона; предлагают в части угроз жизни и здоровью рассмотреть вопрос о внесении изменений в уже существующие статьи 63 и 119 Уголовного Кодекса РФ", - говорится в проекте резолюции по итогам встречи.
Также отмечается, что участники считают необходимым создание "соответствующей межфракционной рабочей группы с участием депутатов, юристов, экспертов и иных заинтересованных лиц с тем, чтобы усовершенствовать правовое регулирование в информационно-коммуникационной сфере и повысить уровень защищенности граждан от неправомерных посягательств, в том числе, от преследований, угроз расправой, убийством и причинением вреда здоровью".
"Настоящую резолюцию направить председателю Государственной Думы Вячеславу Викторовичу Володину", - добавляется в документе.
212010
Обсудить 0
Госдума РФВячеслав ВолодинМоскваОбщество
Рекомендуем
Рэп-исполнитель Птаха
Птаха прокомментировал идею о запрете аналогов насвая и снюса
Статуя Фемиды в суде
Мосгорсуд признал заочный арест журналиста "Росбалта" Шварева законным
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК обвинил жителя Кубани в утечке данных сотрудников РЖД
Депутат Госдумы, писатель Сергей Шаргунов
Депутат Госдумы приветствовал условное наказание для Егора Жукова
Задержанный Хасан Полонкоев
Глава ОПГ, причастной к убийству Эльджаркиева, оказался бизнесменом
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Путин и Лукашенко обсудят интеграцию в рамках Союзного государства
Здание городской Думы в Риге
Глава Минрегионов Латвии инициировал процедуру роспуска Рижской Думы
Президент РФ Владимир Путин
Путин надеется, что Россия и Украина найдут приемлемые решения по газу
Президент РФ Владимир Путин
Путин: работы по прокладке "Северного потока — 2" близки к завершению
Максим Покровский и группа Ногу свело выступает на фестивале НочлежкаFest в Петербурге. Фото с места события
Лидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Глава РПЦ поблагодарил Православную церковь в Америке за поддержку УПЦ
Хирург-трансплантолог Михаил Каабак
Каабак назвал приоритетные категории для получения донорских органов
Чебоксары
В чувашском селе Аттиково открыли новый дом культуры
Олег Салагай
В Минздраве призвали запретить некурительный табак
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко призвала ускорить разработку проекта о запрете клеток в суде
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:05Синод: УПЦ не движется к "самоизоляции", а отстаивает каноны
17:04Минобороны испытало спутник-инспектор
17:04Синод УПЦ поддержал инициативу по Всеправославному совещанию
17:02В Вене завершилось заседание комиссии по выполнению СВПД
16:59Павлиашвили дал совет Паулсу после слов о российской публике
16:56Патриарх: власти помогут восстановить в Москве подворье Церкви Америки
16:56Путин на встрече с бизнесменами из Германии перешел на немецкий язык
16:55Глава МИД Италии назвал темы прошедших переговоров с Лавровым
16:55На Эльбрусе 14 декабря официально откроется горнолыжный сезон
16:53Посольство Ирана сообщило, когда "Росатом" возобновит работы в Фордо
16:52СМИ: число погибших при взрыве газа в Словакии выросло до четырех
16:51Умер отравившийся "Кротом" преподаватель МГУ
16:49Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до трех человек
16:48Во Флориде на авиабазе ВМС США произошла стрельба
16:47Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла
16:47Лавров обсудил с Педерсеном работу конституционного комитета по Сирии
16:45Глава МИД Египта отказался говорить о давлении США из-за Су-35
16:44Матвиенко возмутилась выращиванием овощей в России из импортных семян
16:44В МЧС сообщили об обрушении кровли горящего в Екатеринбурге здания
16:42Лавров встретился с главой МИД Израиля
Лента новостейМолния