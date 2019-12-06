В ГД обсудили идею ввести уголовную ответственность за киберсталкинг

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. За назойливое преследование в интернете может появиться уголовная ответственность, такое предложение содержится в проекте резолюции по итогам заседания круглого стола по вопросу противодействия киберсталкингу, который предложат на рассмотрение председателю За назойливое преследование в интернете может появиться уголовная ответственность, такое предложение содержится в проекте резолюции по итогам заседания круглого стола по вопросу противодействия киберсталкингу, который предложат на рассмотрение председателю Госдумы Вячеславу Володину.

В пятницу в Госдуме прошло заседание круглого стола, участники которого обсудили проблему назойливого преследования в сети - так называемый киберсталкинг. В мероприятии приняли участие депутаты от фракции "Единая Россия", представители правоохранительных органов, а также жертвы подобных преследований.

"Учитывая изложенное, участники круглого стола единодушно отмечают необходимость разработки комплекса правовых норм, направленных на предупреждение преследований, максимально оперативную защиту граждан от преследований, а также установление ответственности за преследования в информационно-телекоммуникационных сетях, в общественных, частных и иных местах; полагают, что указанный комплекс правовых норм с учетом специфики предмета регулирования наиболее оптимально изложить в форме отдельного федерального закона; предлагают в части угроз жизни и здоровью рассмотреть вопрос о внесении изменений в уже существующие статьи 63 и 119 Уголовного Кодекса РФ", - говорится в проекте резолюции по итогам встречи.

Также отмечается, что участники считают необходимым создание "соответствующей межфракционной рабочей группы с участием депутатов, юристов, экспертов и иных заинтересованных лиц с тем, чтобы усовершенствовать правовое регулирование в информационно-коммуникационной сфере и повысить уровень защищенности граждан от неправомерных посягательств, в том числе, от преследований, угроз расправой, убийством и причинением вреда здоровью".