Глава ОПГ, причастной к убийству Эльджаркиева, оказался бизнесменом

НАЛЬЧИК, 6 дек – РИА Новости. Предполагаемый руководитель ОПГ, членов которой подозревают в причастности к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии, Хасан Полонкоев является известным в республике бизнесменом, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
"Хасан Полонкоев – довольно известный в республике бизнесмен, ему принадлежит сеть автозаправочных станций", - сказал собеседник агентства.
В пятницу СК сообщил о пресечении деятельности организованной преступной группы, совершившей 12 января 2019 года нападение, а 2 ноября текущего года - убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева. В Москве и Ингушетии 6 декабря проведена спецоперация, по результатам которой задержан предполагаемый руководитель ОПГ Хасан Полонкоев и пять ее участников. Розыск других лиц, причастных к нападению, продолжается.
Эльджаркиев был убит в Москве 2 ноября, от рук неизвестных пал и его родной брат. Басманный суд столицы 18 ноября заочно арестовал жителя Ингушетии Курейша Картоева по обвинению в убийстве двух или более лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также в незаконном обороте оружия.