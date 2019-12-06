РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-06T14:31+0300
https://ria.ru/20191206/1562059760.html
Глава ОПГ, причастной к убийству Эльджаркиева, оказался бизнесменом
https://cdn23.img.ria.ru/images/156205/52/1562055221_13:0:1988:1111_1036x0_80_0_0_bc58680dd6f751dde8522a7db41627c3.jpg
РИА Новости

Глава ОПГ, причастной к убийству Эльджаркиева, оказался бизнесменом

14:31 06.12.2019
1248
© СК РФЗадержанный Хасан Полонкоев
Задержанный Хасан Полонкоев
© СК РФ
Задержанный Хасан Полонкоев
НАЛЬЧИК, 6 дек – РИА Новости. Предполагаемый руководитель ОПГ, членов которой подозревают в причастности к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии, Хасан Полонкоев является известным в республике бизнесменом, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
"Хасан Полонкоев – довольно известный в республике бизнесмен, ему принадлежит сеть автозаправочных станций", - сказал собеседник агентства.
В пятницу СК сообщил о пресечении деятельности организованной преступной группы, совершившей 12 января 2019 года нападение, а 2 ноября текущего года - убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева. В Москве и Ингушетии 6 декабря проведена спецоперация, по результатам которой задержан предполагаемый руководитель ОПГ Хасан Полонкоев и пять ее участников. Розыск других лиц, причастных к нападению, продолжается.
Эльджаркиев был убит в Москве 2 ноября, от рук неизвестных пал и его родной брат. Басманный суд столицы 18 ноября заочно арестовал жителя Ингушетии Курейша Картоева по обвинению в убийстве двух или более лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также в незаконном обороте оружия.
Ибрагим Эльджаркиев
3 ноября, 15:23
Коллеги рассказали об убитом начальнике центра "Э" по Ингушетии
1412030
Обсудить 0
Убийство главы центра "Э" по ИнгушетииИбрагим ЭльджаркиевСледственный комитет РФИнгушетияМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Бурый медведь
В Тверской области лося, лису и семерых медведей убило током
Люди сдают теоретические экзамены по правилам дорожного движения в отделении ГИБДД в Москве
ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права
Такси
В Москве таксист изнасиловал уснувшую пассажирку, сообщили СМИ
Глава компании Нафтогаз Украина Андрей Коболев во время пресс-конференции в Киеве
На Украине заявили о взыскании с "Газпрома" 2,1 миллиарда долларов
Виктор Шеймов
В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
Час расплаты: под США задымилась долговая бомба
Президент РФ Владимир Путин
Путин: работы по прокладке "Северного потока — 2" близки к завершению
На месте преступления в Ишеевке
"Никто не ожидал": ульяновские врачи пойдут под суд вместо убийцы
Ракета Falcon 9 на военно-воздушной станции мыса Канаверал
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с кораблем Dragon
Пресечена деятельность преступной группы, совершившей посягательство на начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Республике Ингушетия
По делу об убийстве главы ингушского центра "Э" задержали членов банды
Военный конвой США в Сирии
В Сирии сообщили о нападении неизвестных на американскую военную базу
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов на внеочередном саммите ЕС по брекзиту в Брюсселе. 25 ноября 2018
Премьер Болгарии встретился с российским послом
Снимок экрана видео блога Егора Жукова
В Москве суд огласит приговор Егору Жукову по делу об экстремизме
Газораспределительная станция в Львовской области
Украина заявила о срыве переговоров по газу с Россией
Президент РФ Владимир Путин
Путин надеется, что Россия и Украина найдут приемлемые решения по газу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:05Синод: УПЦ не движется к "самоизоляции", а отстаивает каноны
17:04Минобороны испытало спутник-инспектор
17:04Синод УПЦ поддержал инициативу по Всеправославному совещанию
17:02В Вене завершилось заседание комиссии по выполнению СВПД
16:59Павлиашвили дал совет Паулсу после слов о российской публике
16:56Патриарх: власти помогут восстановить в Москве подворье Церкви Америки
16:56Путин на встрече с бизнесменами из Германии перешел на немецкий язык
16:55Глава МИД Италии назвал темы прошедших переговоров с Лавровым
16:55На Эльбрусе 14 декабря официально откроется горнолыжный сезон
16:53Посольство Ирана сообщило, когда "Росатом" возобновит работы в Фордо
16:52СМИ: число погибших при взрыве газа в Словакии выросло до четырех
16:51Умер отравившийся "Кротом" преподаватель МГУ
16:49Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до трех человек
16:48Во Флориде на авиабазе ВМС США произошла стрельба
16:47Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла
16:47Лавров обсудил с Педерсеном работу конституционного комитета по Сирии
16:45Глава МИД Египта отказался говорить о давлении США из-за Су-35
16:44Матвиенко возмутилась выращиванием овощей в России из импортных семян
16:44В МЧС сообщили об обрушении кровли горящего в Екатеринбурге здания
16:42Лавров встретился с главой МИД Израиля
Лента новостейМолния