Зеленский заявил о круглосуточной работе по возвращению мира в Донбасс

КИЕВ, 6 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что работа над возвращением мира в Донбасс дипломатическим путем идет круглосуточно.
"Сегодня мы круглосуточно работаем над возвращением мира на многострадальную землю украинского Донбасса. Весь мир видит, что Украина достигает этого дипломатическим путем", - заявил Зеленский во время встречи с украинскими силовиками в Донбассе, трансляция велась на странице офиса президента в Facebook.
Глава государства отметил, что "вооруженные силы будут гарантом результативности всех дипломатических усилий". "Поверьте, гораздо легче вести переговоры, чувствуя вашу силу", - отметил Зеленский.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.