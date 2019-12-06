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Зеленский заявил о круглосуточной работе по возвращению мира в Донбасс
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РИА Новости

Зеленский заявил о круглосуточной работе по возвращению мира в Донбасс

14:29 06.12.2019
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CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 6 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что работа над возвращением мира в Донбасс дипломатическим путем идет круглосуточно.
"Сегодня мы круглосуточно работаем над возвращением мира на многострадальную землю украинского Донбасса. Весь мир видит, что Украина достигает этого дипломатическим путем", - заявил Зеленский во время встречи с украинскими силовиками в Донбассе, трансляция велась на странице офиса президента в Facebook.
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Глава государства отметил, что "вооруженные силы будут гарантом результативности всех дипломатических усилий". "Поверьте, гораздо легче вести переговоры, чувствуя вашу силу", - отметил Зеленский.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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