Католический священник назвал суррогатное материнство проституцией

Ранее журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев заявил, что Русская православная церковь могла бы изменить позицию по суррогатному материнству через религиозно-светские дискуссии. При этом он считает важным, чтобы в этой сфере была определена с участием РПЦ моральная норма. В РПЦ в ответ на это заявили, что продолжение рода – это "богоугодное дело, а не поход в супермаркет" и что хотя "рождение ребенка - праведная цель, но и она не может оправдывать любые средства ее достижения".

"Церковь против суррогатного материнства – это обычная проституция, при этом мы не запрещаем усыновление детей", - сказал Ковалевский.

По его словам, этическая проблема суррогатного материнства заключается в том, что к ребенку относятся как к товару или предмету. "Католическая церковь учит, что анимация (соединение души с телом - ред.) происходит в момент зачатия. Поэтому зародыш обладает свойствами человеческой личности и правами – к нему нельзя относиться как к предмету для манипуляций или купли-продажи, необходимо учитывать его интересы, а в случае с суррогатным материнством учитываются только интересы взрослых", - пояснил он.

Ковалевский уверен, что суррогатное материнство лишает ребенка права на родителей и разрушает институт семьи. "Церковь поддерживает институт семьи как союза одного мужчины и одной женщины – единственного и нерасторжимого. Католическая церковь говорит, что стать отцом и матерью – исключительное право супругов. Таким образом, суррогатное материнство разрушает институт семьи", - сказал представитель Римско–католической церкви.

При этом он обратил внимание на то, что нет запретов на крещение детей, родившихся от суррогатной матери, потому что "дети не виноваты в грехах родителей и не отвечают за них, получают полные церковные права вне зависимости от того, каким путем они родились – через ЭКО или суррогатное материнство".

Русская православная церковь в своих "Основах социальной концепции" называет суррогатное материнство "противоестественным и морально недопустимым" независимо от того, за деньги ли это делают, или на некоммерческой основе. Церковь обосновывает это тем, что суррогатное материнство "предполагает разрушение глубокой эмоциональной и духовной близости", которая устанавливается между матерью и младенцем уже во время беременности. "Суррогатное материнство травмирует как вынашивающую женщину, материнские чувства которой попираются, так и дитя, которое впоследствии может испытывать кризис самосознания", - сказано в Основах социальной концепции РПЦ.