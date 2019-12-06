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Религия и мировоззрение
2019-12-06T14:47+0300
https://ria.ru/20191206/1562058797.html
Католический священник назвал суррогатное материнство проституцией
https://cdn23.img.ria.ru/images/156205/86/1562058619_0:118:3072:1845_1036x0_80_0_0_236a84d7cd7a6a707a5be36aff132cf8.jpg
РИА Новости

Католический священник назвал суррогатное материнство проституцией

14:18 06.12.2019 (обновлено: 14:47 06.12.2019)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаГенеральный секретарь Конференции католических епископов России Игорь Ковалевский
Генеральный секретарь Конференции католических епископов России Игорь Ковалевский
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Римско-католическая церковь выступает против суррогатного материнства, потому что это "обычная проституция", заявил РИА Новости генеральный секретарь Конференции католических епископов России, администратор прихода святых Петра и Павла в Москве священник Игорь Ковалевский.
Ранее журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев заявил, что Русская православная церковь могла бы изменить позицию по суррогатному материнству через религиозно-светские дискуссии. При этом он считает важным, чтобы в этой сфере была определена с участием РПЦ моральная норма. В РПЦ в ответ на это заявили, что продолжение рода – это "богоугодное дело, а не поход в супермаркет" и что хотя "рождение ребенка - праведная цель, но и она не может оправдывать любые средства ее достижения".
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"Церковь против суррогатного материнства – это обычная проституция, при этом мы не запрещаем усыновление детей", - сказал Ковалевский.
По его словам, этическая проблема суррогатного материнства заключается в том, что к ребенку относятся как к товару или предмету. "Католическая церковь учит, что анимация (соединение души с телом - ред.) происходит в момент зачатия. Поэтому зародыш обладает свойствами человеческой личности и правами – к нему нельзя относиться как к предмету для манипуляций или купли-продажи, необходимо учитывать его интересы, а в случае с суррогатным материнством учитываются только интересы взрослых", - пояснил он.
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Ковалевский уверен, что суррогатное материнство лишает ребенка права на родителей и разрушает институт семьи. "Церковь поддерживает институт семьи как союза одного мужчины и одной женщины – единственного и нерасторжимого. Католическая церковь говорит, что стать отцом и матерью – исключительное право супругов. Таким образом, суррогатное материнство разрушает институт семьи", - сказал представитель Римско–католической церкви.
При этом он обратил внимание на то, что нет запретов на крещение детей, родившихся от суррогатной матери, потому что "дети не виноваты в грехах родителей и не отвечают за них, получают полные церковные права вне зависимости от того, каким путем они родились – через ЭКО или суррогатное материнство".
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Русская православная церковь в своих "Основах социальной концепции" называет суррогатное материнство "противоестественным и морально недопустимым" независимо от того, за деньги ли это делают, или на некоммерческой основе. Церковь обосновывает это тем, что суррогатное материнство "предполагает разрушение глубокой эмоциональной и духовной близости", которая устанавливается между матерью и младенцем уже во время беременности. "Суррогатное материнство травмирует как вынашивающую женщину, материнские чувства которой попираются, так и дитя, которое впоследствии может испытывать кризис самосознания", - сказано в Основах социальной концепции РПЦ.
Также в Русской церкви считают недопустимыми виды экстракорпорального оплодотворения, которые предполагают "заготовление, консервацию и намеренное разрушение "избыточных" эмбрионов", поскольку признает эмбриона человеком и считает аборт его убийством. Допустимым же средством медпомощи в РПЦ считают только "искусственное оплодотворение половыми клетками мужа, поскольку оно не нарушает целостности брачного союза, не отличается принципиальным образом от естественного зачатия".
Беременная девушка
4 декабря, 08:00Религия и мировоззрение
Суррогатное материнство: чего боятся разные религии
2514109
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Религия и мировоззрениеРусская православная церковьДмитрий КиселевМоскварелигияОбществоИгорь КовалевскийНовости - Религия и мировоззрениеРимско-католическая церковьРоссия
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