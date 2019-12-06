Более пяти тысяч предложений поступило к проекту о домашнем насилии

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. К законопроекту о профилактике семейно-бытового насилия поступило более пяти тысяч комментариев, сообщила журналистам в пятницу вице-спикер Совфеда, руководитель рабочей группы Галина Карелова.
"Рабочая группа продолжает мониторинг предложений, поступивших на портал Совета Федерации, по законопроекту "О профилактике семейно-бытового насилия в РФ". До внесения законопроекта в Госдуму предложено всем заинтересованным лицам и организациям принять участие в обсуждении законопроекта и направить свои предложения и замечания до 15 декабря", - сказала Карелова.
Сенатор отметила, что общественные обсуждения - обычная практика в РФ, когда проекты наиболее значимых федеральных законов проходят публичные слушания. "Такую процедуру уже проходили федеральные законы "О полиции", "Об образовании в РФ", - сказала парламентарий.
Ранее на сайте Совфеда был опубликован законопроект, подготовленный сенаторами и депутатами. Проект "О внесении изменений в статью 20 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" подготовлен в одном пакете с проектами федеральных законов "О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации" и "О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации в части профилактики семейно-бытового насилия".
У законопроекта много как сторонников, так и противников. Правозащитники говорят о том, что закон сможет защитить жертв домашнего насилия. Вместе с тем, в РПЦ считают, что положения закона угрожают семейным ценностям и противоречат Конституции РФ.