Эксперт прокомментировал приговор Егору Жукову

"Жуков ранее к уголовной ответственности не привлекался, его преступление с реальным насилием не связано, а значит, большую социальную опасность для общества он не представляет. Поэтому условный срок логичен. И эту практику нужно применять как можно чаще – это гуманно, это справедливо. Ведь условный срок зачастую даёт больше пользы для исправления человека, чем колония, которая нередко является курсами повышения квалификации для преступников", - сказал Цветков РИА Новости.