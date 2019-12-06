Эксперт прокомментировал приговор Егору Жукову

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Условное наказание для студента ВШЭ Егора Жукова логично, оно позволяет впервые осужденному за ненасильственные преступления исправиться и избежать "курсов повышения квалификации для преступников" в колонии, считает лидер движения "Сильная Россия" Антон Цветков.
В пятницу Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова к 3 годам условно по обвинению в призывах к экстремизму в роликах на YouTube, а также запретил ему 2 года администрировать сайты. Прокурор просил четырех лет колонии.
"Жуков ранее к уголовной ответственности не привлекался, его преступление с реальным насилием не связано, а значит, большую социальную опасность для общества он не представляет. Поэтому условный срок логичен. И эту практику нужно применять как можно чаще – это гуманно, это справедливо. Ведь условный срок зачастую даёт больше пользы для исправления человека, чем колония, которая нередко является курсами повышения квалификации для преступников", - сказал Цветков РИА Новости.
Он заметил, что условный срок – это все-таки судимость, но при этом Жуков останется на свободе, сможет продолжить обучение, "сможет осознать свою вину и исправиться, ведь ошибиться может абсолютно каждый".