РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-06T14:08+0300
https://ria.ru/20191206/1562058341.html
Эксперт прокомментировал приговор Егору Жукову
https://cdn21.img.ria.ru/images/156084/01/1560840143_0:174:2766:1730_1036x0_80_0_0_7db284916a8a9898361379cd221f3957.jpg
РИА Новости

Эксперт прокомментировал приговор Егору Жукову

14:08 06.12.2019
827
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкАнтон Цветков
Антон Цветков
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Антон Цветков. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Условное наказание для студента ВШЭ Егора Жукова логично, оно позволяет впервые осужденному за ненасильственные преступления исправиться и избежать "курсов повышения квалификации для преступников" в колонии, считает лидер движения "Сильная Россия" Антон Цветков.
В пятницу Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова к 3 годам условно по обвинению в призывах к экстремизму в роликах на YouTube, а также запретил ему 2 года администрировать сайты. Прокурор просил четырех лет колонии.
"Жуков ранее к уголовной ответственности не привлекался, его преступление с реальным насилием не связано, а значит, большую социальную опасность для общества он не представляет. Поэтому условный срок логичен. И эту практику нужно применять как можно чаще – это гуманно, это справедливо. Ведь условный срок зачастую даёт больше пользы для исправления человека, чем колония, которая нередко является курсами повышения квалификации для преступников", - сказал Цветков РИА Новости.
Он заметил, что условный срок – это все-таки судимость, но при этом Жуков останется на свободе, сможет продолжить обучение, "сможет осознать свою вину и исправиться, ведь ошибиться может абсолютно каждый".
Блогер Егор Жуков у здания Кунцевского суда
12:49
Во ВШЭ ждут возвращения Жукова на учебу в понедельник
520019
Обсудить 0
Дело Егора ЖуковаЕгор ЖуковАнтон Цветков ("Сильная Россия")Высшая школа экономики (ВШЭ)МоскваОбщество
Рекомендуем
Бурый медведь
В Тверской области лося, лису и семерых медведей убило током
Глава компании Нафтогаз Украина Андрей Коболев во время пресс-конференции в Киеве
На Украине заявили о взыскании с "Газпрома" 2,1 миллиарда долларов
Люди сдают теоретические экзамены по правилам дорожного движения в отделении ГИБДД в Москве
ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права
Такси
В Москве таксист изнасиловал уснувшую пассажирку, сообщили СМИ
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов на внеочередном саммите ЕС по брекзиту в Брюсселе. 25 ноября 2018
Премьер Болгарии встретился с российским послом
Виктор Шеймов
В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
Час расплаты: под США задымилась долговая бомба
Президент РФ Владимир Путин
Путин: работы по прокладке "Северного потока — 2" близки к завершению
Вывеска на павильоне компании Газпром
В "Газпроме" сравнили СПГ с замороженной клубникой
Банковские карты
Эксперт рассказал, как защититься от кражи денег с карты
На месте преступления в Ишеевке
"Никто не ожидал": ульяновские врачи пойдут под суд вместо убийцы
Уборка картофеля
В Омске дорожную яму засыпали картошкой
Ракета Falcon 9 на военно-воздушной станции мыса Канаверал
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с кораблем Dragon
Банковская карта международной платежной системы MasterCard
В Сбербанке рассказали о популярных схемах кражи денег с карт
Снимок экрана видео блога Егора Жукова
В Москве суд огласит приговор Егору Жукову по делу об экстремизме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:09В Москве задержали уголовника, который залез в детский сад через забор
17:08В Екатеринбурге произошел пожар в школе
17:05Синод: УПЦ не движется к "самоизоляции", а отстаивает каноны
17:04Минобороны испытало спутник-инспектор
17:04Синод УПЦ поддержал инициативу по Всеправославному совещанию
17:02В Вене завершилось заседание комиссии по выполнению СВПД
16:59Павлиашвили дал совет Паулсу после слов о российской публике
16:56Патриарх: власти помогут восстановить в Москве подворье Церкви Америки
16:56Путин на встрече с бизнесменами из Германии перешел на немецкий язык
16:55Глава МИД Италии назвал темы прошедших переговоров с Лавровым
16:55На Эльбрусе 14 декабря официально откроется горнолыжный сезон
16:53Посольство Ирана сообщило, когда "Росатом" возобновит работы в Фордо
16:52СМИ: число погибших при взрыве газа в Словакии выросло до четырех
16:51Умер отравившийся "Кротом" преподаватель МГУ
16:49Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до трех человек
16:48Во Флориде на авиабазе ВМС США произошла стрельба
16:47Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла
16:47Лавров обсудил с Педерсеном работу конституционного комитета по Сирии
16:45Глава МИД Египта отказался говорить о давлении США из-за Су-35
16:44Матвиенко возмутилась выращиванием овощей в России из импортных семян
Лента новостейМолния