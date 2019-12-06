В "Газпроме" сравнили СПГ с замороженной клубникой

На слайде Кисленко под названием "СПГ: Мифы и реальность" перечислены, по его мнению, мифы об СПГ и один из них звучит так "СПГ - премиальный продукт с добавленной стоимостью". Далее образно представлено сравнение трубопроводного газа и СПГ и на слайде под подписью "трубопроводный газ" изображена свежая клубника, а под подписью "СПГ" изображена замороженная клубника.

"Надо максимально экономически эффективно подходить к принятию решений: как и куда мы идём. У нас почему-то есть подсознательное восприятие, что есть природный газ, а есть СПГ. Но СПГ - это просто одна из форм транспортировки природного газа. Также как и КПГ (компримированный природный газ – ред.) и адсорбированный природный газ и ряд других. ... У нас есть матрица, где можно в зависимости от расстояния и объёмов понять, что трубопроводный газ для России уникален. Он расположен так, что и Азия, и Европа находится в зоне его эффективности", - прокомментировал Кисленко.