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В "Газпроме" сравнили СПГ с замороженной клубникой
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РИА Новости

В "Газпроме" сравнили СПГ с замороженной клубникой

14:03 06.12.2019
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкВывеска на павильоне компании "Газпром"
Вывеска на павильоне компании Газпром
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Замначальника департамента "Газпрома" Николай Кисленко сравнил трубопроводный газ со свежей клубникой, а сжиженный природный газ (СПГ) - с замороженной, следует из его презентации, представленной в ходе форума "Газ России-2019".
Крупнейшим производителем СПГ в России является проект "Новатэка" "Ямал СПГ". "Газпром" также участвует в выпуске СПГ в рамках проекта "Сахалин-2".
На слайде Кисленко под названием "СПГ: Мифы и реальность" перечислены, по его мнению, мифы об СПГ и один из них звучит так "СПГ - премиальный продукт с добавленной стоимостью". Далее образно представлено сравнение трубопроводного газа и СПГ и на слайде под подписью "трубопроводный газ" изображена свежая клубника, а под подписью "СПГ" изображена замороженная клубника.
"Надо максимально экономически эффективно подходить к принятию решений: как и куда мы идём. У нас почему-то есть подсознательное восприятие, что есть природный газ, а есть СПГ. Но СПГ - это просто одна из форм транспортировки природного газа. Также как и КПГ (компримированный природный газ – ред.) и адсорбированный природный газ и ряд других. ... У нас есть матрица, где можно в зависимости от расстояния и объёмов понять, что трубопроводный газ для России уникален. Он расположен так, что и Азия, и Европа находится в зоне его эффективности", - прокомментировал Кисленко.
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
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При этом, по его словам, транспортировка природного газа с помощью труб гораздо более экологична, нежели поставки СПГ. К тому же, только трубопроводные поставки газа способны обеспечить энергобезопасность, заключил он.
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Ямал СПГГазпромНоватэкРоссияЭкономика
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