Кику: отсутствие диалога с РФ сильно ударило по экономике Молдавии

"Я уже успел предпринять визит в Москву, на протяжении последних семи лет не было контактов и встреч на межправительственном уровне, что для нас является большой проблемой. Отсутствие этого диалога... сильно ударило по нашим гражданам, по нашей экономике", - заявил Кику.