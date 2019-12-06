РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-06T14:04+0300
https://ria.ru/20191206/1562057935.html
Кику: отсутствие диалога с РФ сильно ударило по экономике Молдавии
https://cdn22.img.ria.ru/images/156106/84/1561068424_0:0:2810:1580_1036x0_80_0_0_38d9861afd5d0b093a22874e6b01d331.jpg
РИА Новости

Кику: отсутствие диалога с РФ сильно ударило по экономике Молдавии

14:02 06.12.2019 (обновлено: 14:04 06.12.2019)
399
© Sputnik / Родион ПрокаПремьер-министр Молдавии Ион Кику
Премьер-министр Молдавии Ион Кику
© Sputnik / Родион Прока
Премьер-министр Молдавии Ион Кику. Архивное фото
КИШИНЕВ, 6 дек — РИА Новости. Премьер Молдавии Ион Кику заявил в интервью РИА Новости, что многолетнее отсутствие диалога с Россией на уровне правительств сильно ударило по молдавской экономике.
"Я уже успел предпринять визит в Москву, на протяжении последних семи лет не было контактов и встреч на межправительственном уровне, что для нас является большой проблемой. Отсутствие этого диалога... сильно ударило по нашим гражданам, по нашей экономике", - заявил Кику.
По словам молдавского премьера, правительство должно вести диалог со всеми партнерами.
"Я думаю, что нам удалось сбалансировать внешнюю политику, мы хотим продолжать отношения сотрудничества с Евросоюзом, но это никак не должно негативно влиять на наши желание, готовность и потребность вести диалог и сотрудничать с нашими традиционными партнерами", - добавил Кику.
Премьер Молдавии 20 ноября посетил с официальным визитом Москву, где встретился с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым.
Читайте полный текст интервью Иона Кику >>
Президент РФ Владимир Путин и президент Молдовы Игорь Додон во время встречи в Кремле. 17 января 2016
7 сентября, 01:12
Межгосударственные отношения России и Молдавии
1661000
Обсудить 0
Ион КикуМолдавияРоссияВ мире
Рекомендуем
Газораспределительная станция ОАО Газпром
Молдавия ищет альтернативные пути поставок газа из России
Донбасс
Опрос показал готовность украинцев к компромиссу ради мира в Донбассе
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов на внеочередном саммите ЕС по брекзиту в Брюсселе. 25 ноября 2018
Премьер Болгарии встретился с российским послом
Премьер-министр Молдавии Ион Кику
Ион Кику: разговор о вступлении Молдавии в ЕС преждевременный
Здание городской Думы в Риге
Глава Минрегионов Латвии инициировал процедуру роспуска Рижской Думы
Президент Филиппин Родриго Дутерте
Дутерте назвал имена потенциальных преемников
Вывеска на павильоне компании Газпром
В "Газпроме" сравнили СПГ с замороженной клубникой
Президент РФ Владимир Путин
Путин надеется, что Россия и Украина найдут приемлемые решения по газу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Риме
Лавров встретился с Педерсеном в Риме
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
Комиссия СЕ: вопрос Крыма не должен влиять на полномочия делегации РФ
Президент РФ Владимир Путин
Путин: работы по прокладке "Северного потока — 2" близки к завершению
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Глава РПЦ поблагодарил Православную церковь в Америке за поддержку УПЦ
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
В Турции заявили, что представят подписанный с Ливией меморандум в ООН
Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР оценил идею Киева создать "муниципальную стражу" в Донбассе
Президент США Дональд Трамп
Избрание Трампа ухудшило отношения с РФ, заявил американский историк
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:31Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до четырех
17:30СК задержал подозреваемого в убийстве в Смоленске в 2000 году
17:30В России утвердили звание "заслуженного географа"
17:29Лавров рассказал об ожиданиях России от "нормандского саммита"
17:25Главы МИД России и Италии обсудили взаимодействие в киберпространстве
17:25Россия выступает за возобновление диалога в Ливии, заявил Лавров
17:24Три французских журналиста пострадали во время акции протеста в Париже
17:22Во Флориде ликвидировали стрелка на авиабазе ВМС США
17:20В Екатеринбурге локализовали пожар в школе
17:20Вышинский передал RSF список журналистов, преследуемых на Украине
17:20Матвиенко раскритиковала Новака за закон об "умных счетчиках"
17:19Переговоры между Россией и Италией пройдут в начале 2020 года
17:18Медведев заявил, что никаких "антибелорусских элементов" в России нет
17:17В Британии собака помогла вызвать скорую и спасла хозяйку
17:15Московский метрополитен объяснил наличие камер в кабинках туалетов
17:15В Госдуме считают, что Порошенко хочет сорвать Зеленскому переговоры
17:15В Ливии отметили необходимость решить разногласия в Средиземноморье
17:09В Москве задержали уголовника, который залез в детский сад через забор
17:08В Екатеринбурге произошел пожар в школе
17:05Синод: УПЦ не движется к "самоизоляции", а отстаивает каноны
Лента новостейМолния