Кику: отсутствие диалога с РФ сильно ударило по экономике Молдавии

"Я уже успел предпринять визит в Москву, на протяжении последних семи лет не было контактов и встреч на межправительственном уровне, что для нас является большой проблемой. Отсутствие этого диалога... сильно ударило по нашим гражданам, по нашей экономике", - заявил Кику.
По словам молдавского премьера, правительство должно вести диалог со всеми партнерами.
"Я думаю, что нам удалось сбалансировать внешнюю политику, мы хотим продолжать отношения сотрудничества с Евросоюзом, но это никак не должно негативно влиять на наши желание, готовность и потребность вести диалог и сотрудничать с нашими традиционными партнерами", - добавил Кику.
Премьер Молдавии 20 ноября посетил с официальным визитом Москву, где встретился с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым.
7 сентября, 01:12Межгосударственные отношения России и Молдавии