Ион Кику: разговор о вступлении Молдавии в ЕС преждевременный

Премьер-министр Молдавии Ион Кику , назначенный на эту должность три недели назад, рассказал РИА Новости в первом большом интервью российским СМИ о восстановлении стратегического диалога с Россией, газовой проблеме, а также о том, что Молдавия пока не готова стать членом Европейского союза.

— Новому правительству уже 20 дней, этого времени должно было хватить для оценки ситуации в стране. Какое наследство вам досталось от кабмина Майи Санду?

— Мы не привыкли жаловаться на наследство, у нас технократическое правительство, которое очень хорошо понимает, чем нужно заниматься. Не зря мы в правительственной программе, которая была представлена в парламенте, разделили существующие проблемы на очень срочные и те, что можно решать в течение более длительного промежутка времени. Единственное, что я хочу сказать про наследство, это то, что за последние 5-6 месяцев нормальное функционирование центральной администрации было парализовано. Это самая большая проблема. Вот почему мы сейчас так быстро движемся с назначением госсекретарей — это заместители министров, которые обеспечивают работу по разным направлениям. У нас всего девять министерств, поэтому обязательно нужны государственные секретари, отвечающие за различные отрасли. У нас с июня были новые министры и новые государственные секретари, из которых 80% не были знакомы с теми областями, за которые они отвечали. К сожалению, это привело к параличу. Сейчас мы должны быстро восстановить функциональность публичных органов власти, я думаю, что мы на правильном пути. За 20 дней мы успели провести через правительство основные законопроекты, к примеру, налогово-бюджетную политику, а также внесли изменения в закон, который регулирует уровень зарплат в бюджетном секторе. В общем, машина заработала.

— Какие проблемы приходится решать в срочном порядке, скажем, до Нового года?

— Нужно обеспечить подготовку страны к зиме, которая уже наступила. Мы провели необходимую работу буквально в первые два-три дня работы правительства. У нас есть специальная государственная комиссия, которая занимается этими вопросами — проверили готовность, выяснили, где есть недостатки. Большое беспокойство у нас вызывает неясность с поставками газа после 1 января 2020 года. У нас есть договоренность с Газпромом о продлении существующего контракта на поставку газа в Молдавию, но из-за других проблем, не зависящих от республики, возможны какие-то перебои с поставками. Мы при участии российских коллег разрабатываем альтернативные сценарии получения газа в случае кризисного сценария. Но надеемся, что и после 1 января мы продолжим получать газ по привычному маршруту.

Также одной из самых срочных задач можно назвать восстановление диалога Молдавии со стратегическими партнерами, например, Российской Федерацией. Я уже успел совершить визит в Москву, на протяжении последних семи лет не было контактов и встреч на межправительственном уровне, что для нас является большой проблемой. Мы не понимаем, как это можно было допустить, учитывая наши не только экономические взаимоотношения с Россией, но и то, что нас связывают и культурные, и исторические, и многие другие нити. Отсутствие этого диалога является следствием каких-то искусственных действий, которые кому-то, возможно, и принесли политические дивиденды, но это так же сильно ударило по нашим гражданам, по нашей экономике. Я думаю, что любое ответственное правительство должно учитывать эти факты и вести честный диалог со всеми партнерами. Я думаю, что нам удалось сбалансировать внешнюю политику, мы хотим продолжать отношения сотрудничества с Евросоюзом, но это никак не должно негативно влиять на наши желание, готовность и потребность вести диалог и сотрудничать с нашими традиционными партнерами.

— Экс-премьер Санду не раз говорила о том, что ее отставка может привести к приостановке макрофинансовой помощи со стороны ЕС, МВФ и других экономических партнеров Молдавии. Можно ли на сегодняшний день говорить, что эти предупреждения были обоснованы?

— Я не хотел бы комментировать заявления политиков, но речь идет о волне слухов о том, что уход прошлого правительства отразится на бюджетной сфере или приведет к потере контактов с международными партнерами. Это всего лишь политический пиар и политические спекуляции. Правительство будет работать и дальше со всеми нашими партнерами, со всеми международными финансовыми организациями — я с ними работал давно и в качестве министра финансов. Сейчас правительство делает акцент на развитие внутренних ресурсов, на защиту интересов страны. Мы не будем брать деньги на условиях, которые заведомо не соответствуют интересам Молдавии. У нас четкая позиция, мы не будем за деньги уступать в важных для страны вопросах — это касается и инвестиционного климата, и налоговой политики и так далее. Мы будем принимать только то, что будет способствовать развитию внутренних ресурсов страны. Поэтому все опасения — это просто политика. Прошлое правительство все время называло главным приоритетом получение международной финансовой помощи, что, с моей точки зрения, является ошибочной позицией, не нужно все время ходить с протянутой рукой и считать, что у нас нет возможностей развиваться. Да, мы нуждаемся в поддержке, но это касается инвестиций в инфраструктуру, в частности, в строительство дорог. В этой связи мы уже обратились к правительству РФ по вопросу выделения государственного кредита. Только на такие цели, то есть на развитие инфраструктуры, мы можем брать деньги из-за рубежа, на текущие потребности мы не хотим брать средства, тем более что в этом нет необходимости — у нас есть возможность покрывать текущие потребности страны за счет того, что генерирует экономика.

— После визита в Москву вы сообщили, что Россия готова предоставить Молдавии кредит в размере 500 миллионов долларов. При этом республика рассчитывает на выгодные условия кредитования. Какие условия должны быть предложены Молдавии, чтобы этот кредит можно было считать выгодным?

— Я в Москве выступил с предложением рассмотреть возможность выделения государственного кредита и четко объяснил, что эти деньги не повлияют на платежеспособность нашей страны, которая, кстати, находится на очень хорошем уровне. У нас доля госдолга в ВВП не превышает 25%, у нас хорошие макроэкономические показатели, то есть с точки зрения платежеспособности потенциального дебитора не должно быть вопросов. Нам нужен этот кредит для инвестиций в инфраструктуру. У нас уже были прецеденты, когда мы брали внешнее финансирование для таких проектов. Условия, под которые мы брали те кредиты, должны соответствовать новым заимствованиям, потому что мы не ограничиваемся только двусторонними отношениями, мы будем продолжать отношения с ЕБРР, ЕИБ, Всемирным банком. Мы планируем выйти в следующем году на международные финансовые рынки, чтобы привлечь деньги, но также мы очень надеемся на возможность достижения договоренности по условиям получения межгосударственного кредита. Я бы пока не хотел говорить о конкретных условиях, наши коллеги из министерств обеих стран будут их обсуждать, мы озвучим их уже после достижения договоренности.

— Когда планируются переговоры по обсуждению условий получения кредита?

— Мы хотели бы провести эти переговоры как можно быстрее. После моего возвращения из Москвы коллеги из министерства финансов получили распоряжение подготовить всю необходимую информацию. На днях будет контакт между сторонами, и мы надеемся, что в короткий срок будет достигнута договоренность. Важно отметить, что мы хотим начать внедрение инфраструктурных проектов буквально с марта месяца, когда позволят климатические условия, техническая документация вся готова. Это не означает, что нам нужны деньги сразу 1 января или даже 1 марта, специфика подобных проектов такова: сначала проект внедряется, потом строится, подается заявка и только потом финансируется, так что у нас есть еще время.

— Еще одной темой, которая обсуждалась в Москве, стал газовый вопрос. На сегодняшний день уже известно, что с 1 января Молдавия будет получать газ со скидкой в 50 долларов по цене в 173 доллара за тысячу кубометров. Но остается неизвестным, на какой срок будет продлен действующий контракт и когда состоится подписание соответствующего соглашения?

— В Москве мы договорились, что действующий контракт на поставку и транзит газа будет продлен либо на год, либо на три года. Можно с уверенностью говорить, что хотя бы на один год он будет продлен, и это позволит сторонам использовать в своих взаимоотношениях формулы, которые есть в контракте. Мы договорились, что продлеваем и договоренности по формуле цены. Я хочу поблагодарить, пользуясь случаем, руководство Газпрома за то, что мы достигли такой договоренности и контракт будет продлен. Это позволяет Молдавии в следующем году получать газ по значительно более низкой цене, чем в 2019 году. Подписание контракта — это уже дело техники, наши коллеги работают, я не вижу в этом никаких проблем. Риски существуют не по части взаимоотношений Молдавии и Газпрома.

— В последнее время много разговоров идет о секторе энергетики Молдавии, который зависит от транзита газа через Украину. Может ли Молдавия обеспечить альтернативные пути получения газа и можно ли считать одним из них газопровод Яссы - Кишинев?

— Мы всегда говорили, что чем больше альтернативных путей снабжения в энергетике, тем выше энергетическая безопасность страны. Это естественное желание развивать альтернативные маршруты поставок, тем более что за последние 15 лет у нас уже было несколько кризисов с поставкой газа после 1 января, которые не зависят от взаимоотношений компаний "Молдовагаз" и "Газпром". Были другие факторы, которые, к сожалению, очень часто ставили нас в тупик. Мы должны развивать инфраструктуру и повышать энергетическую безопасность страны.

Сейчас у всех на слуху построение газопровода Яссы – Унгены – Кишинев, мы хотим, чтобы он как можно быстрее был построен, я надеюсь, что в следующем году этот объект будет сдан в эксплуатацию. Я так понимаю, что он не способен покрыть потребности Молдавии в газе на 100%. Надеяться только на него не стоит, но в критических ситуациях какую-то часть газа можно будет получать через этот газопровод. Хотя я не очень понимаю, откуда возьмется газ в этом газопроводе, но это уже другой вопрос. В общем, правительство сделает все возможное, чтобы построить альтернативную ветку в следующем году, и я надеюсь, что это повысит энергетическую безопасность, хотя он и не способен решить все вопросы в случае возникновения кризисных поставок газа по традиционному маршруту поставок газа.

— Еще одной темой, которую вы обсуждали с Дмитрием Медведевым, стала утилизация боеприпасов со складов в Приднестровье. До этого Кишинев не мог добиться даже проведения инспекции на складах, согласен ли теперь Тирасполь с вывозом боеприпасов? И остается ли в силе идея о вывозе части боеприпасов через территорию Украины?

— Действительно, проблема боеприпасов в Колбасне существует, и чем больше времени проходит, тем более острой она становится, хотя бы с учетом риска ЧП из-за срока хранения этих припасов. Это головная боль не только для Молдавии, не только для соседних стран, я уверен, что это большая головная боль и для Российской Федерации, которой принадлежат эти боеприпасы. Когда мы услышали в августе предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу, выступившего с инициативой начать утилизацию этих боеприпасов (я так понимаю, что это способ утилизировать эти припасы на месте), мы очень обрадовались и проинформировали всех, кто в это вовлечен. Я не думаю, что кто-то может выступать против этой инициативы, в том числе представители левобережья Днестра. Это очень хорошая инициатива, надеюсь, что мы доведем ее до конца и устраним эту головную боль и очень большую опасность для нас и для всего региона. В Москве я попросил, чтобы предпринимались конкретные действия по этому вопросу, мы ждем деталей от РФ, поскольку мы крайне заинтересованы в этом вопросе. Есть и другие партнеры, которых хотели бы, чтобы процесс был ясным и прозрачным. Все это нужно обсуждать с разными сторонами, в том числе и с местными властями тех населенных пунктов, где находятся склады с боеприпасами.

— На этой неделе Высший совет безопасности Молдавии обсуждал вопрос сдачи в концессию международного аэропорта Кишинева. Власти республики хотят аннулировать контракт и вернуть аэропорт в управление государства. Каким путем вы будете добиваться расторжения контракта и что планирует правительство делать в связи с тем, что концессионер в течение несколько лет вкладывал деньги в развитие аэропорта?

— Этот вопрос обсуждается уже довольно долго, наша позиция такова, что в 2013 году единственный международный аэропорт страны был концессионирован в ущерб национальным интересам Молдавии и с нарушением легальных процедур. У нас нет возражений по самому процессу концессии, но условия этого процесса нанесли ущерб республике. Мы считаем, что сама процедура концессии была проведена не в рамках закона, именно по этой части министерство юстиции обратилось в суд по вопросу рассмотрения контракта. К сожалению, нет никаких подвижек от судебных инстанций, они это дело катают по кругу, его никто не хочет рассматривать. Я думаю, что прогресс в реформе юстиции, которая будет проведена в ближайшее время, приведет к подвижкам и в этом процессе.

Вторая часть вопроса касается инвестиций. Компания должна была вкладывать средства в развитие аэропорта по контракту о концессии, и мы считаем, что компания не выполнила свои обязанности. Мы сейчас повторно проводим анализ, по результатам которого обратимся в суд с вопросом о расторжении контракта, потому что инвестор не соблюдает его условия. Мы будем действовать по двум направлениям.

Поскольку аэропорт у нас один, взимаются большие сборы — самые большие в регионе, инвестор берет с пассажира около 12 евро, это явно не в интересах страны. Поэтому мы хотим открыть другие международные аэропорты, в первую очередь на севере республики — там есть два аэропорта, мы сейчас решаем, какой именно будет открыт в первую очередь. Это тоже повлияет на ситуацию.

— Руководители правительств прежних лет часто говорили о том, что Молдавия должна развиваться по европейскому вектору развития, конечной целью которого должна стать евроинтеграция. Планирует ли нынешнее правительство подавать заявку, чтобы стать кандидатом на вступление в Евросоюз?

— Наше правительство сразу заявило, что мы продолжаем путь евроинтеграции, в том числе и в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, по которому у нас есть много обязанностей. Это не должно и никак не будет влиять на наше стремление сотрудничать с другими партнерами. Что касается десятков высказанных заявлений, что вот-вот, буквально завтра-послезавтра, в конце года мы подадим заявку на вступление, то я могу сказать, что это все политические заявления. Страна не может подавать заявку на вступление в ЕС, если она не готова к этому. Брюссель ясно говорит, что нужно навести порядок, подготовить страну, а не кидаться заявками. Надо работать, провести реформы и тогда уже о чем-то заявлять. Мы учитываем и нынешнюю ситуацию в Европейском союзе, там поубавилось стремлений к расширению. Я думаю, что сейчас разговор о вступлении в ЕС можно считать преждевременным. Нам нужно работать, чтобы внедрить лучшие стандарты в Молдавии и не обязательно только европейские, только после этого можно бряцать заявлениями о том, что мы подаем и вступаем. Это все риторика и политика, такие заявления только вредили нашей стране.

— На следующей неделе у вас запланирован визит в Киев. В ситуации с Украиной есть одна важная проблема — планы Киева по строительству нескольких ГЭС на реке Днестр, которая является одним из основных источников питьевой воды для республики. О том, что нужно найти решение этой проблемы, речь идет уже несколько лет, что было сделано на практике?