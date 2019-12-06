Молдавия ищет альтернативные пути поставок газа из России

КИШИНЕВ, 6 дек — РИА Новости. Премьер Премьер Молдавии Ион Кику в интервью РИА Новости заявил, что Кишинев и Москва разрабатывают альтернативные пути поставок газа в республику в случае невозможности транзита через Украину

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого закачивала в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. В вопросах поставок российского газа Молдавия зависит от Киева и его готовности договориться с РФ о транзите топлива.

"У нас есть договоренность с "Газпромом" о продлении существующего контракта на поставку газа в Молдавию, но из-за других проблем, независящих от республики, возможны какие-то перебои с поставками. Мы при участии российских коллег разрабатываем альтернативные сценарии получения газа в случае кризисного сценария", - сказал Кику.

Премьер выразил надежду, что после 1 января 2020 года республика сможет и дальше получать газ по привычному маршруту, но отметил, что стоит быть готовым к любому варианту.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон говорил, что есть два варианта поставок газа в Молдавию. Первый предусматривает его закупку на границе Украины и РФ, дальше газ будет идти в Молдавию через газораспределительные станции на севере республики. Во втором случае речь идет о получение газа с юга через Болгарию и Румынию.