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Молдавия ищет альтернативные пути поставок газа из России
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РИА Новости

Молдавия ищет альтернативные пути поставок газа из России

13:55 06.12.2019 (обновлено: 14:05 06.12.2019)
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© РИА Новости / Егор ЕремовГазораспределительная станция ОАО "Газпром"
Газораспределительная станция ОАО Газпром
© РИА Новости / Егор Еремов
Газораспределительная станция ОАО "Газпром". Архивное фото
КИШИНЕВ, 6 дек — РИА Новости. Премьер Молдавии Ион Кику в интервью РИА Новости заявил, что Кишинев и Москва разрабатывают альтернативные пути поставок газа в республику в случае невозможности транзита через Украину.
Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого закачивала в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. В вопросах поставок российского газа Молдавия зависит от Киева и его готовности договориться с РФ о транзите топлива.
"У нас есть договоренность с "Газпромом" о продлении существующего контракта на поставку газа в Молдавию, но из-за других проблем, независящих от республики, возможны какие-то перебои с поставками. Мы при участии российских коллег разрабатываем альтернативные сценарии получения газа в случае кризисного сценария", - сказал Кику.
Премьер выразил надежду, что после 1 января 2020 года республика сможет и дальше получать газ по привычному маршруту, но отметил, что стоит быть готовым к любому варианту.
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Ранее президент Молдавии Игорь Додон говорил, что есть два варианта поставок газа в Молдавию. Первый предусматривает его закупку на границе Украины и РФ, дальше газ будет идти в Молдавию через газораспределительные станции на севере республики. Во втором случае речь идет о получение газа с юга через Болгарию и Румынию.
Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Действие контракта заканчивается 31 декабря этого года.
Читайте полный текст интервью Иона Кику >>
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Ион КикуГазпромМолдавияРоссияЭкономика
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