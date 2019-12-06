Калининградская полиция проверит обстоятельства гибели лебедей

"Пятого февраля в СМИ появилась информация о гибели лебедей на одном из озер Калининграда. По изложенным в информационных сообщениях сведениям полицией организовано проведение проверки с целью установления всех обстоятельств. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказала Поставничая.

У волонтеров, которые занимаются спасением лебедей, есть несколько предположений о причинах их гибели: птиц могли намеренно отравить, либо причиной их смерти могло стать загрязнение воды химикатами. По мнению общественников, после такого отравления птица погибает не сразу. Однако точная причина гибели птиц будет установлена после проведения исследования биоматериалов и анализа крови, которые уже отправлены в лабораторию.