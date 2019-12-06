Калининградская полиция проверит обстоятельства гибели лебедей

КАЛИНИНГРАД, 6 дек - РИА Новости. Полиция начала проверку обстоятельств гибели лебедей на калининградских озерах, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы управления МВД России по области Светлана Поставничая.
Ранее сообщалось, что за несколько дней на водоемах Калининграда погибли четыре лебедя, труп еще одного обнаружили прохожие в пятницу утром. Нескольким птицам оказывают реанимационную помощь в ветклиниках. Как рассказала РИА Новости руководитель реабилитационного центра для птиц Юлия Садовская, ночью в клинике скончалась еще одна птица. По мнению врачей, у птиц признаки отравления, однако точную причину гибели лебедей можно будет определить с помощью экспертизы.
"Пятого февраля в СМИ появилась информация о гибели лебедей на одном из озер Калининграда. По изложенным в информационных сообщениях сведениям полицией организовано проведение проверки с целью установления всех обстоятельств. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказала Поставничая.
У волонтеров, которые занимаются спасением лебедей, есть несколько предположений о причинах их гибели: птиц могли намеренно отравить, либо причиной их смерти могло стать загрязнение воды химикатами. По мнению общественников, после такого отравления птица погибает не сразу. Однако точная причина гибели птиц будет установлена после проведения исследования биоматериалов и анализа крови, которые уже отправлены в лабораторию.