В Калининграде еще один лебедь погиб, предположительно, от яда

Ранее за несколько дней на водоемах Калининграда погибли четыре лебедя, еще нескольким птицам оказывают реанимационную помощь в ветклиниках. По мнению врачей, у птиц все признаки отравления, однако точную причину гибели лебедей можно будет определить с помощью экспертизы, биоматериал направили в лабораторию.