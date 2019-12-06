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В Калининграде еще один лебедь погиб, предположительно, от яда
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РИА Новости

В Калининграде еще один лебедь погиб, предположительно, от яда

13:27 06.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЛебеди
Лебеди
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Лебеди. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 6 дек - РИА Новости. Еще один лебедь погиб в Калининграде, предположительно, от отравления ядовитым веществом, сообщили журналистам в приюте-передержке "Клюквенное".
Ранее за несколько дней на водоемах Калининграда погибли четыре лебедя, еще нескольким птицам оказывают реанимационную помощь в ветклиниках. По мнению врачей, у птиц все признаки отравления, однако точную причину гибели лебедей можно будет определить с помощью экспертизы, биоматериал направили в лабораторию.
"Продолжается гибель лебедей. Девушка, сообщившая вчера о двух лебедях за музеем Янтаря, прислала видео, как на Верхнем озере плавает труп лебедя", - сообщили в приюте.
Точная причина гибели птиц будет установлена после проведения исследования биоматериалов и анализа крови, пока у волонтеров есть предположения, что птиц могли намеренно отравить, либо причиной их смерти могло стать загрязнение воды химикатами.
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