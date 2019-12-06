В ЛНР заявили о двух нарушениях перемирия силовиками за неделю

Наблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое в Луганской области. Архивное фото

Наблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое в Луганской области

ЛУГАНСК, 6 дек - РИА Новости. Украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий

Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля. Двадцать девятого ноября в ЛНР заявили, что украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в регионе за неделю.

"В течение минувшей недели украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня", - сказал Осадчий на брифинге.

По его словам, украинские силовики при обстрелах использовали минометы калибром 82 миллиметра, вооружение БМП и гранатометы, обстрелы велись в направлении двух населенных пунктов ЛНР.

"Все факты обстрелов задокументированы, материалы переданы представителям международных организаций, находящимся в республике, а также в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командиров бригад ВСУ", - добавил Осадчий.