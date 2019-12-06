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В ЛНР заявили о двух нарушениях перемирия силовиками за неделю
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РИА Новости

В ЛНР заявили о двух нарушениях перемирия силовиками за неделю

13:53 06.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНаблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое в Луганской области
Наблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое в Луганской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Наблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое в Луганской области. Архивное фото
ЛУГАНСК, 6 дек - РИА Новости. Украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля. Двадцать девятого ноября в ЛНР заявили, что украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в регионе за неделю.
"В течение минувшей недели украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня", - сказал Осадчий на брифинге.
По его словам, украинские силовики при обстрелах использовали минометы калибром 82 миллиметра, вооружение БМП и гранатометы, обстрелы велись в направлении двух населенных пунктов ЛНР.
Наблюдатель ОБСЕ в Донбассе
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"Все факты обстрелов задокументированы, материалы переданы представителям международных организаций, находящимся в республике, а также в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командиров бригад ВСУ", - добавил Осадчий.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего на контрольно-пропускном пункте в районе станицы Луганской
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