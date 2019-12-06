Источник: семья не видит криминала в смерти Обретецкого в Лондоне

ВОЛГОГРАД, 6 дек – РИА Новости. Родственники погибшего в Лондоне владельца группы компаний "Магнат" Дмитрия Обретецкого не считают его смерть криминальной, дата похорон пока не известна, сообщил РИА Новости источник в деловых кругах Волгограда.
Ранее газета Times со ссылкой на заявление полиции графства Саррей написала, что 49-летний Обретецкий был сбит автомобилем 25 ноября, когда гулял с собакой в окрестностях населенного пункта Оксшотт, к юго-западу от Лондона. Россиянин, не выходя из комы, скончался в клинике 30 ноября. Его собака, черный лабрадор, погибла на месте. Всего в этом ДТП столкнулись три автомобиля. Как сообщает газета, сбивший Обретецкого водитель остался на месте происшествия. Полиция допросила его и еще двух участников ДТП, никто из них не был задержан.
"Его (Обретецкого – ред.) не похоронили, полиция не отдает тело. У родственников нет подозрений на неестественные причины смерти, но полиция проверяет все версии", - сообщил РИА Новости источник, отметив, что полицейская проверка может занять до одной недели.
По словам собеседника агентства, родственники планируют кремацию.
Обретецкий основал компанию "Магнат" в 1991 году в Волгограде. Сейчас группа компаний работает на всей территории России и стала официальным дистрибьютором Mars, Nestle, Procter&Gamble, оказывает логистические и рекламные услуги.