МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Российские протестанты не поддерживают суррогатное материнство и считают неоправданными попытки иметь детей таким способом, поскольку это противоречит плану Бога о человеке, заявил РИА Новости начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской, член совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ Сергей Ряховский.

Ранее журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев заявил, что Русская православная церковь могла бы изменить позицию по суррогатному материнству через религиозно-светские дискуссии. При этом он считает важным, чтобы в этой сфере была определена с участием РПЦ моральная норма. На его взгляд, это естественно в связи с развитием культуры цивилизации и появлением новых нравственных вызовов.

"Согласно Библии, дети являются Божьим даром родителям, плодом их взаимной любви: "Вот наследие от Господа: дети; награда от него - плод чрева". Попытки иметь детей, вступающие в противоречие с первоначальным планом Бога, мы не считаем оправданными. В этой связи развитие современной биотехнологии, ведущее к все более активному вмешательству в процесс зарождения человеческой жизни, вызывает тревогу", - сказал Ряховский.

По его словам, "жизнью человека, в том числе еще не рожденного, нельзя распоряжаться по собственному усмотрению, как материальной ценностью". "Донорское зачатие и суррогатное материнство могут в будущем обернуться для ребенка тяжелым психологическим кризисом", - добавил Ряховский.

Он считает, что зачатые таким способом дети могут в будущем "по неведению вступать между собой в браки и в итоге будут иметь неполноценное потомство".

Епископ также счел недопустимым использование ЭКО, так как зарождение новой жизни "не должно оплачиваться ценой других жизней", и отметил, что эта технология предполагает умерщвление "лишних" эмбрионов.

Ряховский обратил внимание на то, что в христианских церквях всех конфессий есть свидетельства о том, как семейные пары, много лет не имевшие детей, после молитвы становились счастливыми родителями. "Есть свидетельства, когда забеременеть удавалось после того, как бездетная пара усыновляла сироту", - подытожил он.

Иллюстрацией к словам Ряховского может послужить жизнь Пресвятой Богородицы. По преданию, ее родители - праведные Иоаким и Анна - до старости были бездетны. Молясь о рождении ребенка, они дали обет посвятить его Богу.

Русская православная церковь в своих "Основах социальной концепции" Русская православная церковь в своих "Основах социальной концепции" называет суррогатное материнство "противоестественным и морально недопустимым" независимо от того, за деньги ли это делают, или на некоммерческой основе. Церковь обосновывает это тем, что суррогатное материнство "предполагает разрушение глубокой эмоциональной и духовной близости", которая устанавливается между матерью и младенцем уже во время беременности. Также в Церкви считают недопустимыми виды экстракорпорального оплодотворения, которые предполагают "заготовление, консервацию и намеренное разрушение "избыточных" эмбрионов", поскольку признает эмбриона человеком и считает аборт его убийством.

Допустимым же средством медпомощи в РПЦ считают только "искусственное оплодотворение половыми клетками мужа, поскольку оно не нарушает целостности брачного союза, не отличается принципиальным образом от естественного зачатия".