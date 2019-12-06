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Глава Рособрнадзора допустил отмену аккредитации вузов
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РИА Новости

Глава Рособрнадзора допустил отмену аккредитации вузов

13:32 06.12.2019 (обновлено: 13:48 06.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкСергей Кравцов
Сергей Кравцов
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Сергей Кравцов . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов допустил отмену аккредитации вузов и введение взамен системы оценки качества подготовки студентов.
"Что предлагается для обсуждения - уйти от выездных документарных проверок качества образования. Возможно, как идея, я очень аккуратно говорю, совершенствование той процедуры, которая называется аккредитация. Возможно, ее отмена. Подчеркиваю: возможно. И введение взамен аккредитации как раз оценки подготовки обучающихся", - заявил Кравцов на Всероссийском совещании с ректорами вузов о совершенствовании госрегламентации образовательной деятельности.
Он напомнил, что на сегодняшний день регламентация образовательной деятельности состоит из трех основных направлений: лицензирования, аккредитации и госконтроля в сфере образования.
"В рамках действующей модели мы проводим плановые и внеплановые проверки. В дальнейшем мы предлагаем развивать не столько проверки, сколько профилактику, предупреждение нарушений, которые могут быть", - сказал чиновник.
По его словам, следует "уйти от воздействия на всю образовательную организацию в целом и перейти к точечному воздействию на тех лиц, которые допустили те или иные нарушения, которые привели к той или иной ситуации".
"В целом мы хотим перейти от главной процедуры проверки и наказаний к мониторингу… Это базовая идея. Для системы образования это важно, на мой взгляд", - отметил Кравцов.
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
6 декабря 2018, 11:33
Ректор ВШЭ назвал общественную аккредитацию программ вузов профанацией
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