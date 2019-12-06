Глава Рособрнадзора допустил отмену аккредитации вузов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Глава Рособрнадзора Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов допустил отмену аккредитации вузов и введение взамен системы оценки качества подготовки студентов.

"Что предлагается для обсуждения - уйти от выездных документарных проверок качества образования. Возможно, как идея, я очень аккуратно говорю, совершенствование той процедуры, которая называется аккредитация. Возможно, ее отмена. Подчеркиваю: возможно. И введение взамен аккредитации как раз оценки подготовки обучающихся", - заявил Кравцов на Всероссийском совещании с ректорами вузов о совершенствовании госрегламентации образовательной деятельности.

Он напомнил, что на сегодняшний день регламентация образовательной деятельности состоит из трех основных направлений: лицензирования, аккредитации и госконтроля в сфере образования.

"В рамках действующей модели мы проводим плановые и внеплановые проверки. В дальнейшем мы предлагаем развивать не столько проверки, сколько профилактику, предупреждение нарушений, которые могут быть", - сказал чиновник.

По его словам, следует "уйти от воздействия на всю образовательную организацию в целом и перейти к точечному воздействию на тех лиц, которые допустили те или иные нарушения, которые привели к той или иной ситуации".