Погода в России в 2019 году бьет рекорды по теплу, заявил Вильфанд

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Средняя температура воздуха в РФ за прошедшие 11 месяцев 2019 года стала самой высокой за историю наблюдений, сообщил в пятницу журналистам и.о. главы Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"За первые 11 месяцев средняя температура оказались самой высокой на все время инструментальных наблюдений: с января по ноябрь включительно", - сказал Вильфанд.
2 декабря, 03:10Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре
Он также добавил, что с очень высокой вероятностью 2019 год окажется самым теплым для РФ.