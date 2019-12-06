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Молдавии рано подавать заявку на вступление в Евросоюз, заявил Кику
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РИА Новости

Молдавии рано подавать заявку на вступление в Евросоюз, заявил Кику

13:07 06.12.2019 (обновлено: 14:05 06.12.2019)
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© Sputnik / Родион ПрокаПремьер-министр Молдавии Ион Кику
Премьер-министр Молдавии Ион Кику
© Sputnik / Родион Прока
КИШИНЕВ, 6 дек — РИА Новости. Премьер Молдавии Ион Кику заявил в интервью РИА Новости, что Кишинев намерен дальше двигаться по пути евроинтеграции, но страна пока не готова подавать заявку о вступлении в ЕС.
"Страна не может подавать заявку на вступление в ЕС, если она не готова к этому. Надо работать, провести реформы и тогда уже о чем-то заявлять. Я думаю, что сейчас разговор о вступлении в ЕС можно считать преждевременным", - сказал Кику.
По его словам, Молдавия намерена и дальше двигаться по пути европейской интеграции, поскольку страна заключила соглашение об ассоциации с ЕС. При этом Кику обратил внимание, что и в самом Евросоюзе " поубавилось стремлений к расширению".
"Нам нужно работать, чтобы внедрить лучшие стандарты в Молдавии и не обязательно только европейские, только после этого можно "бряцать заявлениями" о том, что мы подаем заявку и вступаем. Это все риторика и политика, такие заявления только вредили нашей стране", - подчеркнул Кику.
Правительство Молдавии в 2014 году подписало в Брюсселе соглашение об ассоциации с Евросоюзом, окончательно оно вступило в силу в 2015 году.
Читайте полный текст интервью Иона Кику >>
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