В Москве семь судов эвакуировали из-за сообщений о минировании

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Семь столичных районных судов в очередной раз эвакуировали из-за поступивших сообщений о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"Были эвакуированы Чертановский, Щербинский, Зюзинский, Хамовнический, Хорошевский, Тимирязевский и Перовский районные суды Москвы", - рассказал собеседник агентства.
Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, специалисты оперативных служб приступили к проверкам зданий Перовского, Чертановского, Щербинского и Тимирязевского судов.
Волна "минирований" судов Москвы и Петербурга длился уже вторую неделю. Первые письма с угрозами и требованиями перевести на электронный кошелек 120 биткоинов пришли 28 ноября. Каждый день разные суды получали письма с одинаковым содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ. Письма с угрозами переданы в полицию.