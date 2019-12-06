РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-06T13:07+0300
https://ria.ru/20191206/1562052868.html
В Москве семь судов эвакуировали из-за сообщений о минировании
https://cdn23.img.ria.ru/images/155980/60/1559806084_0:0:3282:1846_1036x0_80_0_0_ea935552b9b8982363d31f834d175af8.jpg
РИА Новости

В Москве семь судов эвакуировали из-за сообщений о минировании

12:59 06.12.2019 (обновлено: 13:07 06.12.2019)
434
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Семь столичных районных судов в очередной раз эвакуировали из-за поступивших сообщений о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"Были эвакуированы Чертановский, Щербинский, Зюзинский, Хамовнический, Хорошевский, Тимирязевский и Перовский районные суды Москвы", - рассказал собеседник агентства.
Знак Петербургского метрополитена
Вчера, 13:56
В Петербурге неизвестные "заминировали" 22 станции метро
Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, специалисты оперативных служб приступили к проверкам зданий Перовского, Чертановского, Щербинского и Тимирязевского судов.
Волна "минирований" судов Москвы и Петербурга длился уже вторую неделю. Первые письма с угрозами и требованиями перевести на электронный кошелек 120 биткоинов пришли 28 ноября. Каждый день разные суды получали письма с одинаковым содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ. Письма с угрозами переданы в полицию.
130011
Обсудить 0
МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
СК поднял вопрос о лишении родительских прав москвички, избившей дочь
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова призвала лишать лицензии магазины, продающие детям снюс
Лебеди
В Калининграде еще один лебедь погиб, предположительно, от яда
Карета скорой помощи в Словакии
СМИ: число погибших при взрыве газа в Словакии выросло до четырех
Статуэтка богини правосудия Фемиды
В Москве восемь судов эвакуировали из-за сообщений о минировании
Галина Карелова
Более пяти тысяч предложений поступило к проекту о домашнем насилии
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ. 17 апреля 2019
В ГД может появиться рабочая группа для противодействия киберсталкингу
Заместитель министра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано
Встреча глав МИД и Минобороны России и Италии может пройти в 2020 году
Аэропорт Нур-Султан
В Нур-Султане полиция начала расследование стрельбы в аэропорту
Пассажиры у зоны предполетного досмотра в международном аэропорту Симферополь
В аэропорту Симферополя задержали пьяного дебошира
Прохожие во время снегопада в Москве
Вильфанд предсказал россиянам "красную декаду" в декабре
Верховный суд РФ
В Москве эвакуировали Верховный суд после сообщения о "минировании"
Здание правительства РФ
Регионы получат 500 миллионов рублей на развитие информационных систем
Врач в одном из больничных отделений
В Москве уволили руководство роддома №27 после жалоб пациентов
Вывеска на павильоне компании Газпром
В "Газпроме" сравнили СПГ с замороженной клубникой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:35Лавров заявил о продолжении борьбы с терроризмом в сирийском Идлибе
17:35В МИД заявили о ренессансе в отношениях с арабским миром
17:31Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до четырех
17:30СК задержал подозреваемого в убийстве в Смоленске в 2000 году
17:30В России утвердили звание "заслуженного географа"
17:29Лавров рассказал об ожиданиях России от "нормандского саммита"
17:25Главы МИД России и Италии обсудили взаимодействие в киберпространстве
17:25Россия выступает за возобновление диалога в Ливии, заявил Лавров
17:24Три французских журналиста пострадали во время акции протеста в Париже
17:22Во Флориде ликвидировали стрелка на авиабазе ВМС США
17:20В Екатеринбурге локализовали пожар в школе
17:20Вышинский передал RSF список журналистов, преследуемых на Украине
17:20Матвиенко раскритиковала Новака за закон об "умных счетчиках"
17:19Переговоры между Россией и Италией пройдут в начале 2020 года
17:18Медведев заявил, что никаких "антибелорусских элементов" в России нет
17:17В Британии собака помогла вызвать скорую и спасла хозяйку
17:15Московский метрополитен объяснил наличие камер в кабинках туалетов
17:15В Госдуме считают, что Порошенко хочет сорвать Зеленскому переговоры
17:15В Ливии отметили необходимость решить разногласия в Средиземноморье
17:09В Москве задержали уголовника, который залез в детский сад через забор
Лента новостейМолния