Во ВШЭ ждут возвращения Жукова на учебу в понедельник

Кунцевский суд Москвы в пятницу приговорил Жукова по обвинению в призывах к экстремизму в роликах на YouTube к 3 годам условно, а также лишил его права "заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет", сроком на два года.

"Мы ждем, что в понедельник Егор войдет в аудиторию... Мы счастливы, что он сможет продолжить обучение. У него четвертый курс, заключительный, ему надо писать дипломную работу, наверстывать. Поэтому с понедельника приступит к учебе", - сказала Касамара.

Она также отметила, что ВШЭ поддерживала Жукова с первого дня его ареста и никаких санкций со стороны вуза в его отношении не будет.

Как добавила пресс-служба вуза, ВШЭ не поддерживает политический активизм Жукова, как и любой другой, поскольку университет вне политики.

"Вышка с сожалением узнала об обвинительном приговоре Егору Жукову. В то же время мы рады тому, что нашему студенту не придётся провести этот срок в заключении... Надеемся, что законность и обоснованность вынесенного сегодня приговора будет проверена вышестоящими судебными инстанциями, которые примут справедливое решение", - говорится в сообщении пресс-службы.

Жуков - студент четвертого курса факультета социальных наук ВШЭ и видеоблогер. Он был арестован в начале августа по обвинению в организации беспорядков 27 июля в Москве. Позже преследование по этому делу было прекращено, студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале. Также суд выпустил его из следственного изолятора и отправил под домашний арест.

В сентябре Росфинмониторинг внес Жукова в перечень экстремистов и террористов. На сайте службы указано, что он был включен в перечень физических лиц, "в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму".