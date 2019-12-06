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Во ВШЭ ждут возвращения Жукова на учебу в понедельник
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РИА Новости

Во ВШЭ ждут возвращения Жукова на учебу в понедельник

12:49 06.12.2019 (обновлено: 14:52 06.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБлогер Егор Жуков у здания Кунцевского суда
Блогер Егор Жуков у здания Кунцевского суда
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Блогер Егор Жуков у здания Кунцевского суда
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В Высшей школе экономики ожидают, что студент вуза Егор Жуков вернется к учебе уже в понедельник, сообщила РИА Новости проректор ВШЭ Валерия Касамара.
Кунцевский суд Москвы в пятницу приговорил Жукова по обвинению в призывах к экстремизму в роликах на YouTube к 3 годам условно, а также лишил его права "заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет", сроком на два года.
"Мы ждем, что в понедельник Егор войдет в аудиторию... Мы счастливы, что он сможет продолжить обучение. У него четвертый курс, заключительный, ему надо писать дипломную работу, наверстывать. Поэтому с понедельника приступит к учебе", - сказала Касамара.
Блогер Егор Жуков у здания Кунцевского суда
12:00
Суд запретил Егору Жукову создавать и вести сайты
Она также отметила, что ВШЭ поддерживала Жукова с первого дня его ареста и никаких санкций со стороны вуза в его отношении не будет.
Как добавила пресс-служба вуза, ВШЭ не поддерживает политический активизм Жукова, как и любой другой, поскольку университет вне политики.
"Вышка с сожалением узнала об обвинительном приговоре Егору Жукову. В то же время мы рады тому, что нашему студенту не придётся провести этот срок в заключении... Надеемся, что законность и обоснованность вынесенного сегодня приговора будет проверена вышестоящими судебными инстанциями, которые примут справедливое решение", - говорится в сообщении пресс-службы.
Жуков - студент четвертого курса факультета социальных наук ВШЭ и видеоблогер. Он был арестован в начале августа по обвинению в организации беспорядков 27 июля в Москве. Позже преследование по этому делу было прекращено, студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале. Также суд выпустил его из следственного изолятора и отправил под домашний арест.
В сентябре Росфинмониторинг внес Жукова в перечень экстремистов и террористов. На сайте службы указано, что он был включен в перечень физических лиц, "в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму".
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты были осуждены, с ряда других обвинения сняли.
Валерий Фадеев
11:47
Глава СПЧ оценил приговор Егору Жукову
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Валерия КасамараЕгор ЖуковРосфинмониторингМосковская городская думаВысшая школа экономики (ВШЭ)МоскваОбщество
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