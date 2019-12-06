В Кремле прокомментировали идею выравнивания зарплат учителей

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В администрации президента РФ не обсуждался вопрос о приведении зарплат российских учителей к единому знаменателю, но в Кремле видят риски такого решения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее газета "Известия" со ссылкой на комитет СФ по науке, образованию и культуре сообщала, что верхняя палата российского парламента намерена обратиться в правительство с просьбой проработать вопрос приведения зарплат российских учителей к единому знаменателю. Для этого предполагается создать общую для всей страны систему оплаты их труда. Проработать вопрос предлагается в рамках нацпроекта "Образование".
"Я не располагаю деталями. В администрации президента это никак не обсуждалось", - сказал Песков журналистам.
Комментируя вопрос о том, видят ли в Кремле риски подобного решения, Песков отметил, что "безусловно, видят".