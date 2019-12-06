В Кремле прокомментировали идею выравнивания зарплат учителей

Ранее газета "Известия" со ссылкой на комитет СФ по науке, образованию и культуре сообщала, что верхняя палата российского парламента намерена обратиться в правительство с просьбой проработать вопрос приведения зарплат российских учителей к единому знаменателю. Для этого предполагается создать общую для всей страны систему оплаты их труда. Проработать вопрос предлагается в рамках нацпроекта "Образование".