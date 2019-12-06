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В Кремле отказались комментировать приговор Егору Жукову
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РИА Новости

В Кремле отказались комментировать приговор Егору Жукову

12:47 06.12.2019 (обновлено: 13:16 06.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБлогер Егор Жуков у здания Кунцевского суда
Блогер Егор Жуков у здания Кунцевского суда
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не комментирует приговор Егору Жукову, однако в Кремле в курсе дискуссий в интернете.
Кунцевский суд Москвы приговорил к 3 годам условно студента ВШЭ Егора Жукова по обвинению в призывах к экстремизму в роликах на YouTube, а также запретил ему 2 года администрировать сайты.
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"Мы видели, действительно, разные дискуссии на этот счет, различные точки зрения, которые высказывались главным образом в сети интернет. Мы не сторонники на что-то закрывать глаза, но и не склонны к тому, чтобы что-то преувеличивать. Решение суда комментировать традиционно не могу и не буду", - сказал Песков.
Пресс-секретарь главы государства также утвердительно ответил на вопрос о том, в курсе ли ситуации президент.
"Безусловно, но ведь по следам московских событий там же речь идет о нескольких делах. ... Соответственно, конечно, президент не имеет возможности вникать в детали каждого из этих дел", - добавил Песков.
Отвечая на вопрос относительно общественной реакции на справедливость вынесенного приговора, Песков сказал: "Определенно есть общественный резонанс, и мы не закрываем глаза ни на что, мы очень внимательно все отслеживаем. Но мы не склонны и преувеличивать, скажем так, степень ажиотажа этой реакции". На вопрос журналистов о том, что стало причиной ажиотажа, Песков заявил, что не намерен вступать в дискуссии. "Был конкретный случай, было конкретное решение суда, которое мы не комментируем", - сказал Песков.
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Жуков - студент четвертого курса факультета социальных наук и видеоблогер. Он был арестован в начале августа по обвинению в организации беспорядков 27 июля в Москве. Позже преследование по этому делу было прекращено, студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале. Также суд выпустил его из следственного изолятора и отправил под домашний арест.
В сентябре Росфинмониторинг внёс Жукова в перечень экстремистов и террористов. На сайте службы указано, что он был включен в перечень физических лиц, "в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму".
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты были осуждены, с ряда других обвинения сняли.
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Дело Егора ЖуковаЕгор ЖуковДмитрий ПесковРоссияОбщество
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