В Нур-Султане полиция начала расследование стрельбы в аэропорту

АЛМА-АТА, 6 дек - РИА Новости. Департамент полиции на транспорте МВД Казахстана проводит расследование инцидента, связанного, предположительно, с самопроизвольным выстрелом в аэропорту Нур-Султана, в результате которого есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента.
Ранее в социальных сетях сообщили, что 3 декабря в здании Службы пожарного аварийно-спасательного обеспечения полетов (СПАСОП) международного аэропорта "Нурсултан Назарбаев" при проверке оружия инспектором службы авиационной безопасности произошел самопроизвольный выстрел, пострадали три инспектора, которые получили ранения нижних конечностей дробью.
"Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования линейного отдела полиции в аэропорту города Нур-Султан по статье 114, части 3 Уголовного кодекса (неосторожное причинение вреда здоровью). Проводится расследование", — сообщили в пресс-службе департамента.
Другая информация об инциденте не разглашается.