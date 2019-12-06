В Нур-Султане полиция начала расследование стрельбы в аэропорту

Ранее в социальных сетях сообщили, что 3 декабря в здании Службы пожарного аварийно-спасательного обеспечения полетов (СПАСОП) международного аэропорта "Нурсултан Назарбаев" при проверке оружия инспектором службы авиационной безопасности произошел самопроизвольный выстрел, пострадали три инспектора, которые получили ранения нижних конечностей дробью.