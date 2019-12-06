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В ГД может появиться рабочая группа для противодействия киберсталкингу
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РИА Новости

В ГД может появиться рабочая группа для противодействия киберсталкингу

12:39 06.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ. 17 апреля 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ. 17 апреля 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Сергей Боярский намерен предложить нижней палате парламента создать межфракционную рабочую группу по вопросу противодействия киберсталкингу.
В пятницу в Госдуме прошло заседание круглого стола, участники которого обсудили проблему преследования в сети - так называемый киберсталкинг. В мероприятии приняли участие депутаты от фракции "Единая Россия", представители правоохранительных органов, а также жертвы подобных преследований.
"Я буду просить руководство фракции дать мне возможность результаты нашего сегодняшнего обсуждения доложить всей палате, всем депутатам всех фракций для того, чтобы выйти на предложение о создании рабочей группы, которая должна стать, на мой взгляд, межфракционной", - заявил Боярский, выступая на заседании.
Как отметил на заседании художественный руководитель Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Аскольд Запашный, который тоже стал жертвой киберсталкинга, "бесконтрольность и анонимность в сети позволяют делать все, что угодно". Он отметил, что сегодня отсутствуют нормативные акты, которые бы напомнили таким преследователям, что вседозволенность влечет ответственность.
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Об угрозах в свой адрес рассказала и зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
"Я человек публичный, я законодатель и я сегодня подвергаюсь такому сталкингу, с которым никому не советую сталкиваться. В день против меня как автора законопроекта (о профилактике домашнего насилия) приходит по 200-250 писем одного и того же содержания. Люди, которые преследуют нас, которые конкретно мне угрожают, угрожают убийством, расстрелять. Мы, законодатели, вынуждены прибегать к защите адвокатов", - рассказала она.
Член комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев также подчеркнул, что законодатели прекрасно понимают, о чем идет речь. Также он подчеркнул, что за такие преследования можно ввести и административные штрафы, и уголовное наказание.
Михаил Старшинов
4 августа, 20:41
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Сергей БоярскийГосдума РФЕдиная РоссияРоссияОбщество
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