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Новый год—2020
2019-12-06T12:07+0300
https://ria.ru/20191206/1562048417.html
Совет Федерации не будет проводить новогодний корпоратив в этом году
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РИА Новости

Совет Федерации не будет проводить новогодний корпоратив в этом году

12:07 06.12.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Совет Федерации не будет проводить в этом году новогодний корпоратив, поздравления, скорее всего, ограничатся бокалом шампанского за счёт самих сенаторов, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.
"Скорее всего, как и в предыдущие годы, корпоратива не будет. Ограничимся формальным поздравлением, выпьем по бокалу шампанского", - сказал сенатор.
По его словам, праздничных корпоративов в Совете Федерации давно уже не проводится.
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Новый год—2020Вячеслав ТимченкоСовет Федерации РФМоскваОбщество
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