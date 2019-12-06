Совет Федерации не будет проводить новогодний корпоратив в этом году

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Совет Федерации не будет проводить в этом году новогодний корпоратив, поздравления, скорее всего, ограничатся бокалом шампанского за счёт самих сенаторов, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.
"Скорее всего, как и в предыдущие годы, корпоратива не будет. Ограничимся формальным поздравлением, выпьем по бокалу шампанского", - сказал сенатор.
По его словам, праздничных корпоративов в Совете Федерации давно уже не проводится.