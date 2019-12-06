Ученый предложил переселить чукотское село, где бродят белые медведи

ВЛАДИВОСТОК, 6 дек - РИА Новости. Ситуация с "оккупацией" села на Чукотке белыми медведями будет повторяться и со временем может усугубиться, поэтому в качестве возможного кардинального варианта ее решения можно рассмотреть идею переселения людей в соседний поселок, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Лаборатории экологии млекопитающих Института биологических проблем Севера ДВО РАН Анатолий Кочнев.
Слишком теплая погода и отсутствие льда на побережье привели к тому, что 60 белых медведей не могут покинуть окрестности села Рыркайпий. Патрули объезжают поселок, дежурят около детского сада и школы. Все общественные мероприятия в поселке отменены. В прошлом году при аналогичных условиях у села бродили 28 медведей.
"Я не предлагаю эвакуировать население. В 5 километрах от Рыркайпия есть поселок Шмидта, его хотят закрыть. Там осталось несколько жителей - в течение лет 7 людей переселяли в Рыркайпий, а изначально там было около 100 человек. При этом недалеко от Рыркайпия уже было лежбище моржей, и уже тогда медведи бродили у села. Одно из возможных решений - провести опрос среди жителей Рыркайпия, там живет примерно 500 человек, понять их отношение к тому, что там собираются медведи, понять, какая доля готова жить рядом с хищником, какая нет", - сказал ученый.
По его словам, многим людям психологически тяжело находиться в такой обстановке, они негативно настроены. В Шмидта есть дома и инфраструктура, которую почти не нужно восстанавливать. Ученый отметил, что полностью ситуация при переселении не разрешилась бы, но напряженность бы снизилась.
2 декабря, 20:48АкцентыПатриоты или варвары: кто и зачем сделал из белого медведя "танк"Те, кто написал на боку белого медведя "Т-34", наверное, хотели стать героями интернета. Может, думали, что патриоты и готовили стереотипный месседж "врагам". Только, скорее, заработали славу антигероев. Патриотизм – вовсе не о том.
"Сейчас край Рыркайпия - в 600 метрах от мыса, где собираются медведи. И чем дальше, тем больше будет хищников. А при переселении люди будут жить в 5 километрах от этого места - медведи туда будут подходить гораздо реже.... Научить людей жить с хищниками - непросто. Это большая психологическая нагрузка. Со временем внимание ослабляется, не можешь быть постоянно начеку. Медведи привыкают к человеку, теряют страх, привыкают к отпугивающим средствам. Их нужно постоянно "удивлять", должны быть разнообразные средства отпугивания", - сказал Кочнев.
Рыркайпий - национальное чукотское село в Иультинском районе. Село расположено у мыса Кожевникова, который считается "медвежьим" местом: с 2007 года из-за глобальных климатических изменений практически каждую осень на нем формируется самое западное лежбище тихоокеанских моржей, порой их число достигает десятков тысяч. Это привлекает белых медведей, и они могут надолго задерживаться рядом с селом. В конце сентября этого года несколько тысяч моржей заняли восточное побережье мыса Кожевникова.