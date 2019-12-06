Ученый предложил переселить чукотское село, где бродят белые медведи

"Я не предлагаю эвакуировать население. В 5 километрах от Рыркайпия есть поселок Шмидта, его хотят закрыть. Там осталось несколько жителей - в течение лет 7 людей переселяли в Рыркайпий, а изначально там было около 100 человек. При этом недалеко от Рыркайпия уже было лежбище моржей, и уже тогда медведи бродили у села. Одно из возможных решений - провести опрос среди жителей Рыркайпия, там живет примерно 500 человек, понять их отношение к тому, что там собираются медведи, понять, какая доля готова жить рядом с хищником, какая нет", - сказал ученый.