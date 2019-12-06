Суд запретил Егору Жукову создавать и вести сайты

"Установленный судом запрет предполагает запрет именно на создание и ведение собственных интернет-страниц и тому подобного в сети", - отметила Макушкина.

Она не уточнила, считаются ли аккаунты в соцсетях собственной страницей, отметив, что сторона защиты вправе обратиться в суд за разъяснением приговора.

Сам Жуков, общаясь с журналистами у здания суда, сказал, что рад оказаться на свободе, "но это несправедливая вещь". По его словам, "все превратилось в политику". "Я просто хочу от души поблагодарить всех, кто боролся за мое освобождение", - добавил студент.