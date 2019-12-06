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Суд запретил Егору Жукову создавать и вести сайты
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РИА Новости

Суд запретил Егору Жукову создавать и вести сайты

12:00 06.12.2019 (обновлено: 12:42 06.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБлогер Егор Жуков у здания Кунцевского суда
Блогер Егор Жуков у здания Кунцевского суда
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Кунцевский суд Москвы запретил студенту ВШЭ Егору Жукову, осужденному условно за призывы к экстремизму, создавать и вести свои сайты, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Марина Макушкина.
В пятницу Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова к 3 годам условно по обвинению в призывах к экстремизму в роликах на YouTube, а также запретил ему 2 года администрировать сайты. Прокурор просил четырех лет колонии.
"Установленный судом запрет предполагает запрет именно на создание и ведение собственных интернет-страниц и тому подобного в сети", - отметила Макушкина.
Она не уточнила, считаются ли аккаунты в соцсетях собственной страницей, отметив, что сторона защиты вправе обратиться в суд за разъяснением приговора.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Вчера, 21:55
Песков прокомментировал дело Егора Жукова
Сам Жуков, общаясь с журналистами у здания суда, сказал, что рад оказаться на свободе, "но это несправедливая вещь". По его словам, "все превратилось в политику". "Я просто хочу от души поблагодарить всех, кто боролся за мое освобождение", - добавил студент.
Как заявил РИА Новости первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами, председатель коллегии адвокатов "Кирьянов и партнеры" Артем Кирьянов, приговор Жукову – скорее, компромиссное решение, условный срок по данной статье, по его словам, "звучит странно".
Валерий Фадеев
11:47
Глава СПЧ оценил приговор Егору Жукову
60611952
Обсудить 9
Дело Егора ЖуковаЕгор ЖуковАртем КирьяновYouTubeВысшая школа экономики (ВШЭ)РоссияОбщество
Популярные комментарии
Выпороть бы его хорошенько и желательно публично!☝️
6 декабря, 13:15
sspeed956
22100031
Ну естественно, экстремистов нельзя допускать к интернету, ведь с большой вероятностью он продолжит развращать умы нашей молодежи.
6 декабря, 13:13
Unnamed User
14000026
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