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Бурджандзе прокомментировала задержание врача в Южной Осетии
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РИА Новости

Бурджандзе прокомментировала задержание врача в Южной Осетии

11:55 06.12.2019 (обновлено: 12:12 06.12.2019)
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© Sputnik / Леван Авлабрели / Перейти в фотобанкНино Бурджанадзе
Нино Бурджанадзе
© Sputnik / Леван Авлабрели
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Нино Бурджанадзе. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - демократическое движение" Нино Бурджанадзе надеется на содействие России в освобождении задержанного в Южной Осетии грузинского врача Важи Гаприндашвили, глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев пообещал заняться этим вопросом.
Известный грузинский врач был задержан югоосетинскими пограничниками 9 ноября. Югоосетинская сторона обвиняет его в незаконном пересечении границы. Ранее комитет Госбезопасности Южной Осетии сообщил, что задержанный Гаприндашвили в качестве военврача участвовал в событиях августа 2008 года. Его дочь, Ирина Гаприндашвили, опровергла эту информацию, отметив, что в это время он лечил пациентов в Тбилиси, в том числе двух российских летчиков. Гаприндашвили приговорён Ленингорским судом к двум месяцам заключения. МИД Грузии ранее заявил, что подключил мировое сообщество к освобождению врача.
Граница Южной Осетии и Грузии
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На встрече с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым Бурджанадзе отметила, что ранее провела встречу с сенатором Григорием Карасиным, замглавы МИД РФ Андреем Руденко.
"В том числе я ставила один из важнейших сейчас вопросов в Грузии: вопрос о задержанном врача - господине Гаприндашвили, который находится в изоляторе... Я хотела бы к вам обратиться с просьбой, чтобы вы тоже посодействовали тому процессу, который, насколько я поняла, и в России уже сдвинулся. Все те люди, с которыми я до сих поговорила, они тоже выражают человеческое понимание и сострадание к этому вопросу и выражают готовность, чтобы Россия посодействовала в ускорении этого процесса. Поэтому я понимаю, что не все от наших желаний зависит, но содействие со стороны России в этом вопросе было бы, конечно, очень важным и позитивным шагом. Нам нужны взаимные позитивы, чтобы эти позитивы создали, очистили дорогу для решения более тяжёлых и сложных вопросов", - сказала Бурджанадзе.
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Косачев отметил, что российские парламентарии готовы содействовать разрешению этого вопроса.
"Обязательно займемся", - подчеркнул сенатор.
Позже, в беседе с журналистами, Косачев отметил, что законодатели очень четко осознают, что "эта компетенция властей Южной Осетии".
"Мы будем прилагать усилия для разрешения этого вопроса с учетом того, что (это) носит гуманитарный характер", - заключил сенатор.
В ноябре Карасин по итогам переговоров в Праге со спецпредставителем премьера Грузии по связям с Россией Зурабом Абашидзе заявил, что надеется на скорое освобождение Гаприндашвили, и отметил, что его судьба решается соответствующими органами Южной Осетии.
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Зураб АбашидзеСовет Федерации РФМИД ГрузииГригорий КарасинКонстантин КосачевНино БурджанадзеГрузияВ мире
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