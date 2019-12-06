Бурджандзе прокомментировала задержание врача в Южной Осетии

"В том числе я ставила один из важнейших сейчас вопросов в Грузии: вопрос о задержанном врача - господине Гаприндашвили, который находится в изоляторе... Я хотела бы к вам обратиться с просьбой, чтобы вы тоже посодействовали тому процессу, который, насколько я поняла, и в России уже сдвинулся. Все те люди, с которыми я до сих поговорила, они тоже выражают человеческое понимание и сострадание к этому вопросу и выражают готовность, чтобы Россия посодействовала в ускорении этого процесса. Поэтому я понимаю, что не все от наших желаний зависит, но содействие со стороны России в этом вопросе было бы, конечно, очень важным и позитивным шагом. Нам нужны взаимные позитивы, чтобы эти позитивы создали, очистили дорогу для решения более тяжёлых и сложных вопросов", - сказала Бурджанадзе.