Россияне не обращались в посольство РФ в Таиланде после пожара в отеле

БАНГКОК, 6 дек — РИА Новости. Российские граждане не обращались в посольство РФ в Бангкоке в связи с пожаром в гостинице в Паттайе, сообщили РИА Новости в консульском отделе дипмиссии.

"Никто из российских граждан в посольство в связи с пожаром в Паттайе не обращался – ни непосредственно в консульский отдел, ни по дежурным телефонам, ни на нашу горячую линию. Пока у посольства нет данных о том, были ли россияне среди гостей отеля, эвакуированных из-за пожара", — сообщили агентству дипломаты.