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Туризм
2019-12-06T12:59+0300
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Россияне не обращались в посольство РФ в Таиланде после пожара в отеле
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РИА Новости

Россияне не обращались в посольство РФ в Таиланде после пожара в отеле

12:59 06.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВид на город Паттайя
Вид на город Паттайя
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
БАНГКОК, 6 дек — РИА Новости. Российские граждане не обращались в посольство РФ в Бангкоке в связи с пожаром в гостинице в Паттайе, сообщили РИА Новости в консульском отделе дипмиссии.
"Никто из российских граждан в посольство в связи с пожаром в Паттайе не обращался – ни непосредственно в консульский отдел, ни по дежурным телефонам, ни на нашу горячую линию. Пока у посольства нет данных о том, были ли россияне среди гостей отеля, эвакуированных из-за пожара", — сообщили агентству дипломаты.
В пятницу утром из-за пожара в гостинице Паттайи эвакуировали около 400 человек, никто из них не пострадал.
Пожарным удалось потушить огонь за 30 минут.
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