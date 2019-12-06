Россияне не обращались в посольство РФ в Таиланде после пожара в отеле

БАНГКОК, 6 дек — РИА Новости. Российские граждане не обращались в посольство РФ в Бангкоке в связи с пожаром в гостинице в Паттайе, сообщили РИА Новости в консульском отделе дипмиссии.
"Никто из российских граждан в посольство в связи с пожаром в Паттайе не обращался – ни непосредственно в консульский отдел, ни по дежурным телефонам, ни на нашу горячую линию. Пока у посольства нет данных о том, были ли россияне среди гостей отеля, эвакуированных из-за пожара", — сообщили агентству дипломаты.
В пятницу утром из-за пожара в гостинице Паттайи эвакуировали около 400 человек, никто из них не пострадал.
Пожарным удалось потушить огонь за 30 минут.
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