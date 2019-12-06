В "Магнате" прокомментировали смерть Обретецкого в ДТП в Лондоне

"Мы не остановили и не планируем останавливать ни один из запланированных проектов, более того – настроены их реализовать максимально эффективно. Именно дальнейшее долгосрочное качественное развитие бизнеса будет лучшим способом почтить память Дмитрия, который для всех нас был и остается наставником. Отсутствие собственника не влияет на выстроенные в течение 28 лет существования компании операционные бизнес-процессы", – говорится в сообщении.