В "Магнате" прокомментировали смерть Обретецкого в ДТП в Лондоне

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Группа компаний "Магнат", собственник которой Дмитрий Обретецкий погиб в ДТП в Лондоне, намерена продолжать запланированные проекты, развивать бизнес и таким образом почтить память своего руководителя, говорится в сообщении на сайте компании.
Ранее газета Times со ссылкой на заявление полиции графства Саррей написала, что 49-летний Обретецкий был сбит автомобилем 25 ноября, когда гулял с собакой в окрестностях населенного пункта Оксшотт, к юго-западу от Лондона. Россиянин, не выходя из комы, скончался в клинике 30 ноября. Его собака, черный лабрадор, погибла на месте. Всего в этом ДТП столкнулись три автомобиля. Как сообщает газета, сбивший Обретецкого водитель остался на месте происшествия. Полиция допросила его и еще двух участников ДТП, никто из них не был задержан.
"Мы не остановили и не планируем останавливать ни один из запланированных проектов, более того – настроены их реализовать максимально эффективно. Именно дальнейшее долгосрочное качественное развитие бизнеса будет лучшим способом почтить память Дмитрия, который для всех нас был и остается наставником. Отсутствие собственника не влияет на выстроенные в течение 28 лет существования компании операционные бизнес-процессы", – говорится в сообщении.
Компания выразила соболезнования близким Обретецкого, назвав его гибель "невосполнимой потерей". Как отметили на предприятии, все руководители и менеджеры находятся на рабочих местах и продолжают исполнять свои обязанности.
Обретецкий основал компанию "Магнат" в 1991 году в Волгограде. Сейчас группа компаний работает на всей территории России и стала официальным дистрибьютором Mars, Nestle, Procter&Gamble, оказывает логистические и рекламные услуги.