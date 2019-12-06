РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-06T12:24+0300
https://ria.ru/20191206/1562042952.html
В "Магнате" прокомментировали смерть Обретецкого в ДТП в Лондоне
https://cdn24.img.ria.ru/images/156204/59/1562045952_122:0:671:309_1036x0_80_0_0_5a9db4079a288448f27a78f166babf19.jpg
РИА Новости

В "Магнате" прокомментировали смерть Обретецкого в ДТП в Лондоне

11:21 06.12.2019 (обновлено: 12:24 06.12.2019)
1744
© Фото : ГК "Магнат"Здание компании "Магнат"
Здание компании Магнат
© Фото : ГК "Магнат"
Здание компании "Магнат". Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Группа компаний "Магнат", собственник которой Дмитрий Обретецкий погиб в ДТП в Лондоне, намерена продолжать запланированные проекты, развивать бизнес и таким образом почтить память своего руководителя, говорится в сообщении на сайте компании.
Ранее газета Times со ссылкой на заявление полиции графства Саррей написала, что 49-летний Обретецкий был сбит автомобилем 25 ноября, когда гулял с собакой в окрестностях населенного пункта Оксшотт, к юго-западу от Лондона. Россиянин, не выходя из комы, скончался в клинике 30 ноября. Его собака, черный лабрадор, погибла на месте. Всего в этом ДТП столкнулись три автомобиля. Как сообщает газета, сбивший Обретецкого водитель остался на месте происшествия. Полиция допросила его и еще двух участников ДТП, никто из них не был задержан.
"Мы не остановили и не планируем останавливать ни один из запланированных проектов, более того – настроены их реализовать максимально эффективно. Именно дальнейшее долгосрочное качественное развитие бизнеса будет лучшим способом почтить память Дмитрия, который для всех нас был и остается наставником. Отсутствие собственника не влияет на выстроенные в течение 28 лет существования компании операционные бизнес-процессы", – говорится в сообщении.
Компания выразила соболезнования близким Обретецкого, назвав его гибель "невосполнимой потерей". Как отметили на предприятии, все руководители и менеджеры находятся на рабочих местах и продолжают исполнять свои обязанности.
Обретецкий основал компанию "Магнат" в 1991 году в Волгограде. Сейчас группа компаний работает на всей территории России и стала официальным дистрибьютором Mars, Nestle, Procter&Gamble, оказывает логистические и рекламные услуги.
Москва
Вчера, 18:02
В России количество погибших в ДТП уменьшилось на 9%
203701
Обсудить 1
ВолгоградЛондонNestle S.A.РоссияВ мире
Рекомендуем
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
Nord Stream 2 AG возобновила прокладку "Северного потока — 2"
Вывеска на павильоне компании Газпром
В "Газпроме" сравнили СПГ с замороженной клубникой
Петр Порошенко и Владимир Зеленский
Порошенко посоветовал Зеленскому не встречаться с Путиным один на один
Пранкер Алексей Столяров
Пранкер Лексус рассказал подробности телефонного звонка Зеленскому
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян прокомментировала пост Ирвина Уэлша, сославшегося на RT
Президент, председатель правления ПАО Ростелеком Михаил Осеевский на национальном промышленном форуме в Москве
Глава "Ростелекома" выступил против ограничения поглощения стартапов
Раймонд Паулс. Архивное фото
Раймонд Паулс объяснил слова о "навязчивой" российской публике
Моющие и чистящие средства на полках магазина
Производители стиральных порошков ответили на обвинения ФАС
Врач в одном из больничных отделений
Самарский минздрав разберется, почему пациенту не помогли снять гипс
Раймонд Паулс. Архивное фото
Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой
Глава компании Нафтогаз Украина Андрей Коболев во время пресс-конференции в Киеве
На Украине заявили о взыскании с "Газпрома" 2,1 миллиарда долларов
Алексей Иванов
Суд арестовал счета и недвижимость экс-замглавы ПФР Иванова
Военный конвой США в Сирии
В Сирии сообщили о нападении неизвестных на американскую военную базу
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
Китай принял визовые ограничения в отношении американских дипломатов
Импортные моющие и чистящие средства
Эксперт прокомментировал обвинения ФАС в адрес производителей порошка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:18Медведев заявил, что никаких "антибелорусских элементов" в России нет
17:17В Британии собака помогла вызвать скорую и спасла хозяйку
17:15Московский метрополитен объяснил наличие камер в кабинках туалетов
17:15В Госдуме считают, что Порошенко хочет сорвать Зеленскому переговоры
17:15В Ливии отметили необходимость решить разногласия в Средиземноморье
17:09В Москве задержали уголовника, который залез в детский сад через забор
17:08В Екатеринбурге произошел пожар в школе
17:05Синод: УПЦ не движется к "самоизоляции", а отстаивает каноны
17:04Минобороны испытало спутник-инспектор
17:04Синод УПЦ поддержал инициативу по Всеправославному совещанию
17:02В Вене завершилось заседание комиссии по выполнению СВПД
16:59Павлиашвили дал совет Паулсу после слов о российской публике
16:56Патриарх: власти помогут восстановить в Москве подворье Церкви Америки
16:56Путин на встрече с бизнесменами из Германии перешел на немецкий язык
16:55Глава МИД Италии назвал темы прошедших переговоров с Лавровым
16:55На Эльбрусе 14 декабря официально откроется горнолыжный сезон
16:53Посольство Ирана сообщило, когда "Росатом" возобновит работы в Фордо
16:52СМИ: число погибших при взрыве газа в Словакии выросло до четырех
16:51Умер отравившийся "Кротом" преподаватель МГУ
16:49Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до трех человек
Лента новостейМолния