Регионы получат 500 миллионов рублей на развитие информационных систем

"Переход на третью, более современную, версию СМЭВ обеспечит гарантированный оперативный обмен сообщениями между ведомствами, в том числе с файлами большого объема и реестрами данных. Эти внутренние изменения положительно скажутся на качестве электронных госуслуг", - приводятся в сообщении слова заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максима Паршина.