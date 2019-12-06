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Регионы получат 500 миллионов рублей на развитие информационных систем
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РИА Новости

Регионы получат 500 миллионов рублей на развитие информационных систем

11:14 06.12.2019
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Правительство РФ приняло постановление о правилах предоставления и распределения субсидий регионам на развитие информационных систем, в 2020 году на эти цели будет направлено 500 миллионов рублей, говорится в сообщении Минкомсвязи, которое разработало проект постановления.

"Развитие региональных информационных систем необходимо для перехода на третью версию системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Она позволяет передавать информацию между ведомствами значительно быстрее и, как результат, обеспечивает оперативность и качество предоставления государственных услуг гражданам и бизнесу", - поясняет Минкомсвязь.

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В частности, отмечается в сообщении, третья версия СМЭВ позволяет реализовать проект суперсервисов - нового типа государственных услуг без использования бумаг и визитов в государственные органы. Пользователь может получить комплекс услуг, соответствующих той или иной жизненной ситуации, буквально в "один клик".
"Переход на третью, более современную, версию СМЭВ обеспечит гарантированный оперативный обмен сообщениями между ведомствами, в том числе с файлами большого объема и реестрами данных. Эти внутренние изменения положительно скажутся на качестве электронных госуслуг", - приводятся в сообщении слова заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максима Паршина.
Постановление правительства, устанавливающего правила предоставления субсидий, вносят изменения в государственную программу "Информационное общество" и подготовлено Минкомсвязью в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление" нацпрограммы "Цифровая экономика".
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МинкомсвязьМаксим ПаршинРоссияОбщество
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