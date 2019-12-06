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В Одессе нашли живым одного из пропавших при пожаре в колледже
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РИА Новости

В Одессе нашли живым одного из пропавших при пожаре в колледже

11:09 06.12.2019 (обновлено: 12:24 06.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной службы во время тушения пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
Сотрудники пожарной службы во время тушения пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 6 дек — РИА Новости. Один из пропавших без вести при пожаре в колледже в Одессе нашелся живым, сообщает издание "Думская" со ссылкой на местные власти и силовиков.
В среду в Одесском колледже экономики начался пожар. Сообщалось о двух погибших, 30 пострадавших и 14 пропавших без вести. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара в колледже и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии. Полиция завела уголовное дело, следствие рассматривает две версии возгорания — неисправность электрооборудования и умышленный поджог.

"Один человек, который значился как пропавший при пожаре на Троицкой, нашелся целым и невредимым… Правда, это оказался не мужчина Руслан Никос, а женщина по имени Руслана. С ней все хорошо. В день пожара ее не было в здании", — говорится в сообщении.

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Пожар в одесском колледжеОдессаВ мире
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