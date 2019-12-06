В Одессе нашли живым одного из пропавших при пожаре в колледже

В среду в Одесском колледже экономики начался пожар. Сообщалось о двух погибших, 30 пострадавших и 14 пропавших без вести. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара в колледже и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии. Полиция завела уголовное дело, следствие рассматривает две версии возгорания — неисправность электрооборудования и умышленный поджог.
"Один человек, который значился как пропавший при пожаре на Троицкой, нашелся целым и невредимым… Правда, это оказался не мужчина Руслан Никос, а женщина по имени Руслана. С ней все хорошо. В день пожара ее не было в здании", — говорится в сообщении.