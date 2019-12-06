На Чукотке патрулируют село, у которого бродят около 60 белых медведей

ВЛАДИВОСТОК, 6 дек - РИА Новости. Власти Власти Чукотки сообщили, что ситуация в селе Рыркайпий, вокруг которого бродят около 60 белых медведей, находится под контролем, к патрулированию привлечены пограничники и полиция.

Как сообщил в четверг Всемирный фонд дикой природы (WWF) России, слишком теплая погода на Чукотке привела к тому, что десятки белых медведей не могут покинуть окрестности села. Патрули объезжают населенный пункт, дежурят около детского сада и школы, чтобы предотвратить встречу людей и медведей.

"Ситуация с белыми медведями в селе Рыркайпий городского округа Эгвекинот находится под контролем. На мысе Кожевникова скопилось более 50 животных. Похожая ситуация в Рыркайпий уже складывалась несколько раз. На это влияет само расположение посёлка – на мысе Кожевникова находится крупное лежбище моржей. По словам учёных, животные уйдут к традиционным местам охоты, как только замёрзнет море", - говорится в сообщении правительства Чукотки.

Как отметил старший научный сотрудник Лаборатории экологии млекопитающих Института биологических проблем Севера ДВО РАН Анатолий Кочнев, чьи слова приводятся в сообщении, явно истощенных зверей там нет, они средней упитанности.

"В селе осуществляется патрулирование территории с представителями "Медвежьего патруля", привлечением полиции, пограничников и добровольцев", - отмечают власти.