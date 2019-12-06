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На Чукотке патрулируют село, у которого бродят около 60 белых медведей
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РИА Новости

На Чукотке патрулируют село, у которого бродят около 60 белых медведей

11:04 06.12.2019
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© Фото : пресс-служба WWF РоссииБелые медведи у поселка Рыркайпий на Чукотке
Белые медведи у поселка Рыркайпий на Чукотке
© Фото : пресс-служба WWF России
ВЛАДИВОСТОК, 6 дек - РИА Новости. Власти Чукотки сообщили, что ситуация в селе Рыркайпий, вокруг которого бродят около 60 белых медведей, находится под контролем, к патрулированию привлечены пограничники и полиция.
Как сообщил в четверг Всемирный фонд дикой природы (WWF) России, слишком теплая погода на Чукотке привела к тому, что десятки белых медведей не могут покинуть окрестности села. Патрули объезжают населенный пункт, дежурят около детского сада и школы, чтобы предотвратить встречу людей и медведей.
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"Ситуация с белыми медведями в селе Рыркайпий городского округа Эгвекинот находится под контролем. На мысе Кожевникова скопилось более 50 животных. Похожая ситуация в Рыркайпий уже складывалась несколько раз. На это влияет само расположение посёлка – на мысе Кожевникова находится крупное лежбище моржей. По словам учёных, животные уйдут к традиционным местам охоты, как только замёрзнет море", - говорится в сообщении правительства Чукотки.
Как отметил старший научный сотрудник Лаборатории экологии млекопитающих Института биологических проблем Севера ДВО РАН Анатолий Кочнев, чьи слова приводятся в сообщении, явно истощенных зверей там нет, они средней упитанности.
"В селе осуществляется патрулирование территории с представителями "Медвежьего патруля", привлечением полиции, пограничников и добровольцев", - отмечают власти.
В селе отменены все общественные мероприятия. Жителей предупреждают о мерах безопасности при помощи социальных сетей, мессенджеров, также расклеены памятки с контактными телефонами. В случае приближения к селу белых медведей, их будут отпугивать техникой и фальшфейерами.
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ЧукоткаВсемирный фонд дикой природыРоссийская академия наукРоссияОбщество
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