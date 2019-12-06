В Приморье выпустили на волю 11 тысяч незаконно пойманных крабов

"В результате контрольно-проверчных мероприятий на борту российского рыболовного судна "Крымский" выявлено и выпущено в естественную среду обитания более 11 тысяч особей живого краба-стригуна опилио, добытого в закрытом для промысла районе. Предотвращенный ущерб оценивается в сумму около 53 миллионов рублей", - говорится в сообщении.