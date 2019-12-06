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В Приморье выпустили на волю 11 тысяч незаконно пойманных крабов
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РИА Новости

В Приморье выпустили на волю 11 тысяч незаконно пойманных крабов

10:58 06.12.2019
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© РИА Новости / Александр Лыскин / Перейти в фотобанкКраб
Краб
© РИА Новости / Александр Лыскин
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Краб. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пограничники выпустили в море более 11 тысяч крабов, незаконно выловленных в Японском море, ущерб составил около 53 миллионов рублей, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
Сообщается, что сотрудниками пограничного управления ФСБ по Приморскому краю пресечен незаконный промысел водных биологических ресурсов в российских территориальных водах Японского моря.
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"В результате контрольно-проверчных мероприятий на борту российского рыболовного судна "Крымский" выявлено и выпущено в естественную среду обитания более 11 тысяч особей живого краба-стригуна опилио, добытого в закрытом для промысла районе. Предотвращенный ущерб оценивается в сумму около 53 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Судно сопровождено в порт Находка. Проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.
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Японское мореФСБ РФРоссияПриморский крайПроисшествия
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