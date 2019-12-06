Сто дней правительства Украины: большие амбиции при низких результатах

КИЕВ, 6 дек – РИА Новости. Кабинет министров Украины за 100 дней работы представил амбициозный план на ближайшие пять лет, реализация которого должна значительно улучшить качество жизни в стране. За этот период правительство успело разработать, а Верховная рада - принять госбюджет на 2020 год. Однако экономического прорыва, обещанного премьером, в этом документе нет.

За этот период украинский кабмин запустил процесс открытия рынка земли сельскохозяйственного назначения, начал процесс выделения газотранспортной системы из группы "Нафтогаза", предложил пути урегулирования добычи янтаря и легализации игорного бизнеса в стране. Однако опрошенные РИА Новости эксперты отметили незначительные результаты деятельности украинского правительства за три месяца.

Политологи сомневаются, что действующее правительство сможет достичь поставленных целей, поскольку состав кабмина недостаточно профессиональный.

Большие планы

Верховная рада Украины девятого созыва в первый день своей работы 29 августа сформировала новый состав кабинета министров во главе с Алексеем Гончаруком . Позднее украинский парламент утвердил программу деятельности нового правительства до 2025 года. Программа имеет несколько примитивный вид, однако, по словам премьера, это было сделано осознанно, "чтобы ее смог понять каждый украинец". Согласно законодательству Украины, после утверждения программы действий правительство получает иммунитет на год и не может быть досрочно отправлено в отставку.

Правительство Украины поставило амбициозную задачу - за пять лет экономика страны должна вырасти на 40%, то есть ежегодно ВВП должен расти по 8%. При этом, по прогнозам Национального банка, рост ВВП Украины в 2019 году составит 3,5%, и такой же прогноз на 2020 год. В 2018 году украинская экономика выросла на 3,3%.

Программа правительства предполагает, что за пять лет в украинскую экономику будет инвестировано 50 миллиардов долларов иностранных инвестиций. В 2018 году международные инвесторы вложили в Украину 2,36 миллиарда долларов.

Кроме того, украинский кабмин ставит целью достижение в течение пяти лет необходимых критериев для членства страны в Евросоюзе и НАТО. Правительство Украины намерено инициировать пересмотр соглашения об ассоциации с ЕС.

Кабинет министров Украины планирует за пять лет выполнить все необходимые требования для интеграции украинской газотранспортной системы (ГТС) в европейскую сеть операторов ГТС, а объединенной энергетической системы Украины - в европейскую сеть системных операторов передачи электроэнергии.

Также в планах правительства Гончарука за пять лет отремонтировать более половины дорог государственного значения и сократить на треть уровень ДТП, обеспечить онлайн-доступ ко всем госуслугам, создать миллион новых рабочих мест и добиться снижения безработицы в стране с нынешних 9,6% до 5%, уменьшить на 30% число эпидемиологических вспышек и на 5% уровень смертности. Кроме того, власти Украины намерены за пять лет снизить вдвое потребление украинцами контента российского производства.

Первые шаги

Верховная рада Украины приняла разработанный кабмином госбюджет на 2020 год с дефицитом 2,09% ВВП, инфляцией на уровне в 5,5%, рост экономики составит 3,7%. Такой рост ВВП не совсем совпадает с озвученным в программе правительства. Минимальная зарплата в стране в следующем году вырастет на 550 гривен (22,6 доллара) и будет составлять по состоянию на 1 января 2020 года 4723 гривны (194,3 доллара). Прожиточный минимум на Украине в 2020 году вырастет на 7,4% - до 2189 гривен (около 90 долларов). Украина намерена в 2020 году заимствовать 14,6 миллиарда долларов, из них 4,8 миллиарда долларов на внешнем рынке.

Украинское правительство за три месяца своей работы разработало ряд законопроектов, которые запустят в стране рынок земли. Верховная рада 13 ноября уже приняла в первом чтении законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу, возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Также собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству, но будут обязаны за год продать участок. Законопроект предусматривает временный запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 1 января 2024 года.

Такая инициатива власти вызвала большой резонанс в обществе, поскольку, по данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, почти 65% жителей Украины не поддерживают разработанный законопроект.

За три месяца работы правительство разработало законопроект о создании независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его отделения от компании "Нафтогаз Украины". Парламент страны 16 ноября принял этот закон. Функцию технической эксплуатации газотранспортной системы передали из АО "Укртрансгаз" в отдельную компанию ООО "Оператор ГТС Украины". К концу этого года новый оператор должен получить лицензии на осуществление деятельности и пройти сертификацию. Финальным этапом выделения станет вывод ООО "Оператор ГТС Украины" из состава группы "Нафтогаз" и его передача в собственность и управление государственной компании ОАО "Магистральные газопроводы Украины", подчиненной министерству финансов страны.

Также Верховная рада приняла в первом чтении разработанный кабмином законопроект о добыче янтаря, которым запрещается до 2021 года экспорт янтаря-сырца. Законопроект за незаконную добычу янтаря, сбыт, приобретение, хранение, передачу, пересылку, перевозку, переработку янтаря предусматривает штраф в размере от 2 тысяч долларов до 7 тысяч долларов или ограничение свободы на срок от трех до шести лет, или лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества. Кроме того, законопроект регулирует процедуру получения спецразрешения на геологическое изучение янтарных недр, в том числе опытно-промышленную разработку месторождений с дальнейшей добычей янтаря.

Незаконная добыча янтаря местными жителями давно процветает в Ровенской, Житомирской областях и других центрально-западных регионах Украины. Экологи отмечают, что незаконная добыча и контрабанда янтаря на Украине приводит к разрушению экологии и превращает отработанные места добычи "солнечного камня" в практически безжизненную пустыню, непригодную для дальнейшего использования.

Кроме того, кабмин зарегистрировал в парламенте законопроект о легализации игорного бизнеса в стране. По оценке министра финансов Оксаны Маркаровой, легализация игорного бизнеса даст дополнительно в бюджет более 400 миллионов долларов в год.

Сотрудничество с МВФ

Кабмин Гончарука продолжил традицию предыдущих правительств – сотрудничество с Международным валютным фондом. Однако глава Минфина Украины выразила надежду, что новая программа, которую стремится подписать Киев, станет последней.

Киев уже посетили несколько миссий МВФ. По итогам изучения ситуации на Украине фонд отметил прогресс в проведении реформ. Это дает Киеву надежду на подписание новой программы сотрудничества с МВФ.

Гончарук заявил, что за последние два месяца наблюдается огромный прогресс в переговорах Киева с МВФ. Украинский премьер выразил надежду, что новая программа будет подписана в декабре, однако ее деталей не сообщил.

Глава Минфина также подтвердила, что Киев может до конца года подписать соглашение о новой программе сотрудничества с фондом и даже получить транш кредита.

При этом замглавы Нацбанка Украины Олег Чурий заявил, что получение транша кредита от МВФ в ближайшее время не является принципиальным для Киева, главное - продолжение сотрудничества.

Сомнительная команда

Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что пока рано давать оценку действий работы нового правительства, можно оценить лишь кадровый состав кабмина.

"Пока мы можем характеризировать только кадровую политику. К сожалению, на 90% правительство состоит из старых людей, которые работали с предыдущими правительствами. Также назначения на уровнях ниже – это в основном люди из чужих команд, не команды президента. Кадровая политика недостаточно профессиональна, она не в интересах президента и общества, которое голосовало за этого президента. Поэтому к кадровой политике огромные вопросы", - сказал Бортник РИА Новости.

Политолог отметил, что правительство Гончарука отказалось от нескольких публичных обещаний, которые власть давала буквально несколько месяцев назад. "Они отказались от обещаний в части снижения тарифов, в части другого качества работы, которое мы ожидали от правительства", - сказал Бортник.

"Пока нет каких-то значимых ни позитивных, ни негативных результатов. Ни прогресса, ни регресса глубокого нет. Но есть крайне опасные тренды, которые могут привести к серьезным негативным результатам деятельности правительства уже ближе к весне", - заявил Бортник.

Украинский политолог Елена Дяченко также отметила слабые профессиональные качества новых членов правительства.

"Не могло быть прогресса при таком уровне профессионализма, образования и интеллекта, который продемонстрировал премьер-министр и команда, которую он набрал. Мы увидели абсолютно оторванную от реальности программу действий правительства, оторванный от реальности и от программы действий правительства проект госбюджета. Это абсолютно непонятные люди, которые никогда не имели отношения ни к какому управлению", - сказала Дяченко РИА Новости.

Вместе с тем украинский экономический эксперт Александр Охрименко считает, что президент Владимир Зеленский намерено выбрал слабый состав кабмина, чтобы с его помощью провести непопулярные реформы и перевести весь негатив на правительство.