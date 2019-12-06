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В Подмосковье экс-главу района задержали по делу о взятке
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РИА Новости

В Подмосковье экс-главу района задержали по делу о взятке

09:58 06.12.2019 (обновлено: 10:56 06.12.2019)
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© Фото : сайт Мособлдумы/Klim BerezutskiyАлексей Валов
Алексей Валов
© Фото : сайт Мособлдумы/Klim Berezutskiy
Алексей Валов. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Экс-глава Щёлковского муниципального района Подмосковья задержан по делу о взятке, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
"Бывшему главе Щёлковского муниципального района предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
Судебные приставы
Вчера, 13:54
В Красноярском крае приставы похитили три млн рублей со счетов службы
По данным следствия, в 2017 году обвиняемый получил от своей подчиненной взятку в виде автомобиля Mercedes стоимостью более 6 миллионов рублей, из которых половина суммы и страховые премии в размере 241 тысяч рублей оплачены подчиненной за общее покровительство и попустительство по службе.
Сообщается, что следователи вместе с сотрудниками ФСБ РФ по нескольким адресам проживания обвиняемого провели обыски. Он проверяется на причастность к совершению других коррупционных преступлений. В пятницу суд решит вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.
В мае 2017 года главой Щелковского района сроком на 5 лет был избран Алексей Валов, который до этого занимал должность руководителя администрации.
Автомобиль Следственного комитета РФ
4 декабря, 08:54
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1530001
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Ольга ВрадийМосковская областьРоссияЩелковский районПроисшествия
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