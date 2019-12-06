В Подмосковье экс-главу района задержали по делу о взятке

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Экс-глава Щёлковского муниципального района Подмосковья задержан по делу о взятке, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
"Бывшему главе Щёлковского муниципального района предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2017 году обвиняемый получил от своей подчиненной взятку в виде автомобиля Mercedes стоимостью более 6 миллионов рублей, из которых половина суммы и страховые премии в размере 241 тысяч рублей оплачены подчиненной за общее покровительство и попустительство по службе.
Сообщается, что следователи вместе с сотрудниками ФСБ РФ по нескольким адресам проживания обвиняемого провели обыски. Он проверяется на причастность к совершению других коррупционных преступлений. В пятницу суд решит вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.
В мае 2017 года главой Щелковского района сроком на 5 лет был избран Алексей Валов, который до этого занимал должность руководителя администрации.