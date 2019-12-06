РПЦ: рожденных от суррогатной матери детей вряд ли воспитают в вере

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион напомнил о решении синода РПЦ , что крещение в несознательном возрасте детей, рожденных от суррогатной матери, возможно после покаяния родителей, и что эта практика является сигналом обществу о невозможности обращения к суррогатному материнству

"Ребенок не виноват (что родители "заказали" его у суррогатной матери – Прим. ред.). Но возникает вопрос: если биологические родители, зная о позиции Церкви, все равно идут на деяние, несовместимое с этой позицией, смогут ли они воспитать ребенка в вере? А воспитание ребенка в православной вере является непременным условием крещения младенца", - заявил в интервью РИА Новости митрополит Иларион.

Он напомнил, что в 2013 году Русская церковь утвердила правила крещения таких детей (документ "О крещении младенцев, родившихся при помощи суррогатной матери - Прим. ред.). "В документе подтверждается позиция, согласно которой практика суррогатного материнства однозначно осуждается Церковью, а сам термин "суррогатное материнство" указывает на искажение высокого понимания материнского долга и призвания", - сообщил иерарх.

Согласно этому документу, ребенок не может отвечать за поступки своих родителей и не виноват в том, что его появление на свет связано с репродуктивной технологией, осуждаемой Церковью, однако его крещение в несознательном возрасте, которое совершают по воле родителей, возможно при соблюдении ряда условий.

"Ответственность за христианское воспитание младенца несут на себе родители и восприемники (крестные – ред.). Если родители не приносят явного покаяния в содеянном, а восприемники фактически выражают согласие с совершившимся греховным деянием, то о христианском воспитании речь идти не может. Отказ в крещении младенцев в подобном случае будет соответствовать православной традиции, предполагающей согласие крещаемого, а в случае крещения младенца — его родителей и восприемников с учением Церкви", - процитировал митрополит Иларион.

Если же такого покаяния не происходит, то решение вопроса о крещении откладывается до времени сознательного личного выбора ребенка. Такой отказ будет иметь также и пастырское значение, так как "тем самым общество получит от Церкви ясный сигнал о том, что практика суррогатного материнства является с христианской точки зрения неприемлемой", отмечается в тексте.

Ранее журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев заявил, что Русская православная церковь могла бы изменить позицию по суррогатному материнству через религиозно-светские дискуссии. По его мнению, Библия не запрещает суррогатное материнство и ЭКО, а их запрет в "Основах социальной концепции" РПЦ противоречит заповеди "плодитесь и размножайтесь" и может быть пересмотрен ради деторождения. В Церкви в ответ на это заявили, что продолжение рода - это "богоугодное дело, а не поход в супермаркет" и что хотя "рождение ребенка - праведная цель, но и она не может оправдывать любые средства ее достижения".

Русская православная церковь в своих "Основах социальной концепции" называет суррогатное материнство "противоестественным и морально недопустимым" независимо от того, за деньги ли это делают, или на некоммерческой основе. Церковь обосновывает это тем, что суррогатное материнство "предполагает разрушение глубокой эмоциональной и духовной близости", которая устанавливается между матерью и младенцем уже во время беременности. "Суррогатное материнство травмирует как вынашивающую женщину, материнские чувства которой попираются, так и дитя, которое впоследствии может испытывать кризис самосознания", - сказано в Основах социальной концепции РПЦ.

Также в Русской церкви считают недопустимыми виды экстракорпорального оплодотворения, которые предполагают "заготовление, консервацию и намеренное разрушение "избыточных" эмбрионов", поскольку признает эмбриона человеком и считает аборт его убийством. Допустимым же средством медпомощи в РПЦ считают только "искусственное оплодотворение половыми клетками мужа, поскольку оно не нарушает целостности брачного союза, не отличается принципиальным образом от естественного зачатия".