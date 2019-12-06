Немецкие ученые выявили уменьшение мозговых извилин у полярников

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Мозговые извилины немецких полярников уменьшились в размере после 14-месячной зимовки на станции в Мозговые извилины немецких полярников уменьшились в размере после 14-месячной зимовки на станции в Антарктиде , говорится в совместном заявлении берлинской клиники Charité и института Макса Планка, опубликованном на портале EurekAlert

Всего в исследовании согласились принять участие девять участников экспедиции на немецкой антарктической станции Neumayer – пять мужчин и четыре женщины. Ученые пытались выяснить, как условия жизни в полной изоляции на фоне полярной зимы и отсутствия личного пространства могут повлиять на структуру и размер головного мозга. Особенно их интересовало состояние гиппокампа – парного органа, части которого расположены в разных полушариях мозга, но связаны между собой специальными нервными волокнами.

До, во время и после экспедиции девять добровольцев проходили тесты на когнитивные способности, сдавали анализы крови, структура их головного мозга фиксировалась с помощью МРТ. Аналогичные тесты проводились с участниками контрольной группы, также состоящей из девяти человек.

Окончательные измерения продемонстрировали, что зубчатая извилина гиппокампа, отвечающая за пространственное мышление и форматирование памяти, у полярников имеет меньшие размеры, чем у представителей контрольной группы. То же самое касалось уровня белка BDNF - вещества, стимулирующего и поддерживающего развитие нейронов.