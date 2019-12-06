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РИА Наука
2019-12-06T08:35+0300
https://ria.ru/20191206/1562037744.html
Немецкие ученые выявили уменьшение мозговых извилин у полярников
https://cdn23.img.ria.ru/images/148020/38/1480203800_0:386:7360:4526_1036x0_80_0_0_cb5d9c7754779561b3d3c382a671c688.jpg
РИА Новости

Немецкие ученые выявили уменьшение мозговых извилин у полярников

08:30 06.12.2019 (обновлено: 08:35 06.12.2019)
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© Fotolia / DavidЛьды в Антарктиде
Льды в Антарктиде
© Fotolia / David
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Мозговые извилины немецких полярников уменьшились в размере после 14-месячной зимовки на станции в Антарктиде, говорится в совместном заявлении берлинской клиники Charité и института Макса Планка, опубликованном на портале EurekAlert.
Всего в исследовании согласились принять участие девять участников экспедиции на немецкой антарктической станции Neumayer – пять мужчин и четыре женщины. Ученые пытались выяснить, как условия жизни в полной изоляции на фоне полярной зимы и отсутствия личного пространства могут повлиять на структуру и размер головного мозга. Особенно их интересовало состояние гиппокампа – парного органа, части которого расположены в разных полушариях мозга, но связаны между собой специальными нервными волокнами.
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До, во время и после экспедиции девять добровольцев проходили тесты на когнитивные способности, сдавали анализы крови, структура их головного мозга фиксировалась с помощью МРТ. Аналогичные тесты проводились с участниками контрольной группы, также состоящей из девяти человек.
Окончательные измерения продемонстрировали, что зубчатая извилина гиппокампа, отвечающая за пространственное мышление и форматирование памяти, у полярников имеет меньшие размеры, чем у представителей контрольной группы. То же самое касалось уровня белка BDNF - вещества, стимулирующего и поддерживающего развитие нейронов.
Руководитель проекта доктор Александр Стан назвал результаты исследования важными, хотя признал, что к ним следует относиться с осторожностью в связи с малым числом участников эксперимента.
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РИА НаукаГерманияАнтарктида
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