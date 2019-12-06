В РПЦ призвали не приравнивать суррогатное материнство к донорству

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что не считает донорство похожим на суррогатное материнство.
"Не вижу никаких оснований для приравнивания суррогатного материнства к донорству", - сказал представитель РПЦ в интервью РИА Новости.
По его мнению, в вопросах, касающихся донорства, тоже есть нравственная составляющая. "Одно дело, когда человек сдает кровь, чтобы помочь пострадавшим в результате землетрясения, или жертвует почкой, чтобы сохранить жизнь другому человеку. И совсем другое – когда мужчина за деньги сдает сперму, чтобы ее заморозили, а потом при ее помощи оплодотворили незамужнюю женщину. Если первый вид донорства можно охарактеризовать как героизм или даже подвиг, то второй вид никак не может быть оправдан с церковной точки зрения", - заявил митрополит.
Ранее журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев заявил, что Русская православная церковь могла бы изменить позицию по суррогатному материнству через религиозно-светские дискуссии. По его мнению, Библия не запрещает суррогатное материнство и ЭКО, а их запрет в "Основах социальной концепции" РПЦ противоречит заповеди "плодитесь и размножайтесь" и может быть пересмотрен ради деторождения. В Церкви в ответ на это заявили, что продолжение рода - это "богоугодное дело, а не поход в супермаркет" и что хотя "рождение ребенка - праведная цель, но и она не может оправдывать любые средства ее достижения".
Русская православная церковь в своих "Основах социальной концепции" называет суррогатное материнство "противоестественным и морально недопустимым" независимо от того, за деньги ли это делают, или на некоммерческой основе. Церковь обосновывает это тем, что суррогатное материнство "предполагает разрушение глубокой эмоциональной и духовной близости", которая устанавливается между матерью и младенцем уже во время беременности. "Суррогатное материнство травмирует как вынашивающую женщину, материнские чувства которой попираются, так и дитя, которое впоследствии может испытывать кризис самосознания", - сказано в Основах социальной концепции РПЦ.
Также в Русской церкви считают недопустимыми виды экстракорпорального оплодотворения, которые предполагают "заготовление, консервацию и намеренное разрушение "избыточных" эмбрионов", поскольку признает эмбриона человеком и считает аборт его убийством. Допустимым же средством медпомощи в РПЦ считают только "искусственное оплодотворение половыми клетками мужа, поскольку оно не нарушает целостности брачного союза, не отличается принципиальным образом от естественного зачатия".
В случае же, если муж или жена неспособны к зачатию ребенка, а "терапевтические и хирургические методы лечения бесплодия не помогают супругам, им следует со смирением принять свое бесчадие как особое жизненное призвание". В этом случае Русская церковь рекомендует усыновить детей.