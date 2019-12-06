В РПЦ призвали не приравнивать суррогатное материнство к донорству

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что не считает донорство похожим на суррогатное материнство

"Не вижу никаких оснований для приравнивания суррогатного материнства к донорству", - сказал представитель РПЦ в интервью РИА Новости.

По его мнению, в вопросах, касающихся донорства, тоже есть нравственная составляющая. "Одно дело, когда человек сдает кровь, чтобы помочь пострадавшим в результате землетрясения, или жертвует почкой, чтобы сохранить жизнь другому человеку. И совсем другое – когда мужчина за деньги сдает сперму, чтобы ее заморозили, а потом при ее помощи оплодотворили незамужнюю женщину. Если первый вид донорства можно охарактеризовать как героизм или даже подвиг, то второй вид никак не может быть оправдан с церковной точки зрения", - заявил митрополит.

Ранее журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев заявил, что Русская православная церковь могла бы изменить позицию по суррогатному материнству через религиозно-светские дискуссии. По его мнению, Библия не запрещает суррогатное материнство и ЭКО, а их запрет в "Основах социальной концепции" РПЦ противоречит заповеди "плодитесь и размножайтесь" и может быть пересмотрен ради деторождения. В Церкви в ответ на это заявили, что продолжение рода - это "богоугодное дело, а не поход в супермаркет" и что хотя "рождение ребенка - праведная цель, но и она не может оправдывать любые средства ее достижения".

Русская православная церковь в своих "Основах социальной концепции" называет суррогатное материнство "противоестественным и морально недопустимым" независимо от того, за деньги ли это делают, или на некоммерческой основе. Церковь обосновывает это тем, что суррогатное материнство "предполагает разрушение глубокой эмоциональной и духовной близости", которая устанавливается между матерью и младенцем уже во время беременности. "Суррогатное материнство травмирует как вынашивающую женщину, материнские чувства которой попираются, так и дитя, которое впоследствии может испытывать кризис самосознания", - сказано в Основах социальной концепции РПЦ.

Также в Русской церкви считают недопустимыми виды экстракорпорального оплодотворения, которые предполагают "заготовление, консервацию и намеренное разрушение "избыточных" эмбрионов", поскольку признает эмбриона человеком и считает аборт его убийством. Допустимым же средством медпомощи в РПЦ считают только "искусственное оплодотворение половыми клетками мужа, поскольку оно не нарушает целостности брачного союза, не отличается принципиальным образом от естественного зачатия".