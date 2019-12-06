РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2019-12-06T14:10+0300
https://ria.ru/20191206/1562037566.html
В РПЦ назвали разрешение суррогатного материнства шагом к клонированию
https://cdn25.img.ria.ru/images/153306/09/1533060907_0:215:2878:1834_1036x0_80_0_0_e185dc77544b72c2cd5ae1766ca772db.jpg
РИА Новости

В РПЦ назвали разрешение суррогатного материнства шагом к клонированию

08:11 06.12.2019 (обновлено: 14:10 06.12.2019)
2408
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский Иларион
Митрополит Волоколамский Иларион
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Митрополит Волоколамский Иларион. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Принятие суррогатного материнства фактически ведет к разрешению клонирования, считает глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Ранее журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев заявил, что Русская православная церковь могла бы изменить позицию по суррогатному материнству через религиозно-светские дискуссии. По его мнению, Библия не запрещает суррогатное материнство и ЭКО, а их запрет в "Основах социальной концепции" РПЦ противоречит заповеди "плодитесь и размножайтесь" и может быть пересмотрен ради деторождения.
Беременная девушка
4 декабря, 08:00Религия и мировоззрение
Суррогатное материнство: чего боятся разные религии
В Церкви в ответ на это заявили, что продолжение рода — это "богоугодное дело, а не поход в супермаркет" и что хотя "рождение ребенка — праведная цель, но и она не может оправдывать любые средства ее достижения".
"Если исходить из того, что для достижения высоких демографических показателей все средства хороши, тогда почему не разрешить клонирование людей? Можно ведь при помощи клонирования достигать любых показателей, причем не только количественных, но и качественных", — сказал митрополит Илларион в интервью РИА Новости.
При этом он отметил, что в обществе "пока еще существует" нравственный барьер, который не позволяет переступить эту черту и превратить планету в "дивный новый мир", описанный Олдосом Хаксли.
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев
Вчера, 08:00Религия и мировоззрение
Дмитрий Киселев: позиция Церкви противоречит позиции Бога
Русская православная церковь в своих "Основах социальной концепции" называет суррогатное материнство "противоестественным и морально недопустимым" независимо от того, за деньги ли это делают, или на некоммерческой основе. Церковь обосновывает это тем, что суррогатное материнство "предполагает разрушение глубокой эмоциональной и духовной близости", которая устанавливается между матерью и младенцем уже во время беременности. "Суррогатное материнство травмирует как вынашивающую женщину, материнские чувства которой попираются, так и дитя, которое впоследствии может испытывать кризис самосознания", - сказано в Основах социальной концепции РПЦ.
Также в Русской церкви считают недопустимыми виды экстракорпорального оплодотворения, которые предполагают "заготовление, консервацию и намеренное разрушение "избыточных" эмбрионов", поскольку признает эмбриона человеком и считает аборт его убийством. Допустимым же средством медпомощи в РПЦ считают только "искусственное оплодотворение половыми клетками мужа, поскольку оно не нарушает целостности брачного союза, не отличается принципиальным образом от естественного зачатия".
Сергей Ряховский
13:45Религия и мировоззрение
Российские протестанты не поддерживают суррогатное материнство
В случае же, если муж или жена неспособны к зачатию ребенка, а "терапевтические и хирургические методы лечения бесплодия не помогают супругам, им следует со смирением принять свое бесчадие как особое жизненное призвание". В этом случае Русская церковь рекомендует усыновить детей.
Читайте полный текст интервью митрополита Илариона >>
146703431
Обсудить 18
Религия и мировоззрениерелигиясуррогатное материнствоМитрополит Волоколамский ИларионНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьОбщество
Популярные комментарии
ну давайте узнаем что по этому поводу думают в союзе любителей пива или клуб таракановодов. рпц такая же организация по интересам частных лиц и своё мнение пусть оставят себе. или это уже не так? почему не спрашивают мнение шаманов народов крайнего севера?
6 декабря, 09:23
nnazarchuc
10200014
Наведите порядок в своих рядах, потом говорите о чём то!
6 декабря, 09:12
Стас Титов
800008
Рекомендуем
Бурый медведь
В Тверской области лося, лису и семерых медведей убило током
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
Час расплаты: под США задымилась долговая бомба
Глава компании Нафтогаз Украина Андрей Коболев во время пресс-конференции в Киеве
На Украине заявили о взыскании с "Газпрома" 2,1 миллиарда долларов
Виктор Шеймов
В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ
Люди сдают теоретические экзамены по правилам дорожного движения в отделении ГИБДД в Москве
ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права
Такси
В Москве таксист изнасиловал уснувшую пассажирку, сообщили СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон
"Россия атаковала всю Европу с территории Франции": дело в мести
На месте преступления в Ишеевке
"Никто не ожидал": ульяновские врачи пойдут под суд вместо убийцы
Многоцелевое грузовое судно Севастополь
В Сингапуре арестовали попавшее под санкции США российское судно
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов на пресс-конференции по итогам встречи. 30 мая 2018
Болгария научилась верить России. Но это ей не поможет
Блогер Егор Жуков у здания Кунцевского суда. 6 декабря 2019
Егора Жукова приговорили к условному сроку за призывы к экстремизму
Банковская карта международной платежной системы MasterCard
В Сбербанке рассказали о популярных схемах кражи денег с карт
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев
Дмитрий Киселев: позиция Церкви противоречит позиции Бога
Военный конвой США в Сирии
В Сирии сообщили о нападении неизвестных на американскую военную базу
Борода
Врач предупредил об опасности бороды и усов зимой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:24Три французских журналиста пострадали во время акции протеста в Париже
17:22Во Флориде ликвидировали стрелка на авиабазе ВМС США
17:20В Екатеринбурге локализовали пожар в школе
17:20Вышинский передал RSF список журналистов, преследуемых на Украине
17:20Матвиенко раскритиковала Новака за закон об "умных счетчиках"
17:19Переговоры между Россией и Италией пройдут в начале 2020 года
17:18Медведев заявил, что никаких "антибелорусских элементов" в России нет
17:17В Британии собака помогла вызвать скорую и спасла хозяйку
17:15Московский метрополитен объяснил наличие камер в кабинках туалетов
17:15В Госдуме считают, что Порошенко хочет сорвать Зеленскому переговоры
17:15В Ливии отметили необходимость решить разногласия в Средиземноморье
17:09В Москве задержали уголовника, который залез в детский сад через забор
17:08В Екатеринбурге произошел пожар в школе
17:05Синод: УПЦ не движется к "самоизоляции", а отстаивает каноны
17:04Минобороны испытало спутник-инспектор
17:04Синод УПЦ поддержал инициативу по Всеправославному совещанию
17:02В Вене завершилось заседание комиссии по выполнению СВПД
16:59Павлиашвили дал совет Паулсу после слов о российской публике
16:56Патриарх: власти помогут восстановить в Москве подворье Церкви Америки
16:56Путин на встрече с бизнесменами из Германии перешел на немецкий язык
Лента новостейМолния