Костромская область намерена привлечь финансирование на ремонт мостов

КОСТРОМА, 6 дек – РИА Новости. Власти Власти Костромской области намерены реализовать комплексную программу по ремонту мостов и привлечь для этого федеральное финансирование, в общей сложности на эти цели требуется 2,8 миллиарда рублей, сообщила администрация региона.

"Губернатор поставил задачу по реализации комплексной программы, направленной на ремонт мостов в регионе. Для этого Костромская область будет привлекать областное и федеральное финансирование. Только на следующий год на эти цели в региональной казне предусмотрено более 160 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Костромской области на дорогах регионального, межмуниципального и местного значения сегодня находится более 400 мостовых сооружений. По оценке департамента транспорта и дорожного хозяйства, ремонт различной степени сложности необходим на 153 сооружениях общей протяженностью более 5 километров.

"Необходимое для проведения ремонтных работ финансирование - более 2,8 миллиарда рублей. По требованию главы региона Сергея Ситникова администрация Костромской области уже направила заявку в Федеральное дорожное агентство для получения федеральных средств", - информируют власти.

Губернатор отметил, что мостов через небольшие речки в области много. По его словам, в этом году пять мостов отремонтировали. На эти цели было потрачено более 140 миллионов рублей из областного бюджета.