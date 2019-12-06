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Костромская область намерена привлечь финансирование на ремонт мостов
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РИА Новости

Костромская область намерена привлечь финансирование на ремонт мостов

07:58 06.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРека Волга в Костроме. В центре - Сусанинская площадь
Река Волга в Костроме. В центре - Сусанинская площадь
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
КОСТРОМА, 6 дек – РИА Новости. Власти Костромской области намерены реализовать комплексную программу по ремонту мостов и привлечь для этого федеральное финансирование, в общей сложности на эти цели требуется 2,8 миллиарда рублей, сообщила администрация региона.
Губернатор Сергей Ситников посетил Кологривский район, чтобы оценить состояние некоторых проблемных мостовых переправ.
"Губернатор поставил задачу по реализации комплексной программы, направленной на ремонт мостов в регионе. Для этого Костромская область будет привлекать областное и федеральное финансирование. Только на следующий год на эти цели в региональной казне предусмотрено более 160 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Костромской области на дорогах регионального, межмуниципального и местного значения сегодня находится более 400 мостовых сооружений. По оценке департамента транспорта и дорожного хозяйства, ремонт различной степени сложности необходим на 153 сооружениях общей протяженностью более 5 километров.
"Необходимое для проведения ремонтных работ финансирование - более 2,8 миллиарда рублей. По требованию главы региона Сергея Ситникова администрация Костромской области уже направила заявку в Федеральное дорожное агентство для получения федеральных средств", - информируют власти.
Кострома
28 ноября, 21:18Костромская область
Костромская область получит миллиард рублей из федерального бюджета
Губернатор отметил, что мостов через небольшие речки в области много. По его словам, в этом году пять мостов отремонтировали. На эти цели было потрачено более 140 миллионов рублей из областного бюджета.
"Мы называем это ремонтом, но, по сути, речь идет о новых мостах - полностью меняется и опорная часть моста, и пролетная часть моста. С этого года начнется капитальный ремонт моста через реку Кострому в областном центре. Первые средства уже выделены. Но таких мостов, требующих ремонта, в области сегодня хватает. Будем заходить в федеральную программу. Полагаю, мы вопросы с федерацией решим, и мосты будут сделаны", - подчеркнул глава региона. Он отметил, что в будущем году планируется отремонтировать семь мостов.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников
2 декабря, 19:59Костромская область
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Сергей СитниковКологривский районКостромская областьОбщество
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